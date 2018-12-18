鏗鏘集》綠藍紅競逐、政治黑白來

二○一八年九合一地方選舉，浮顯了台灣的政治病理，糾葛在被殖民症候群與殖民症候群的台灣社會，在民主化後並不盡能實現選擇的自由。

「政治畢竟是／權力的幻影／在旗幟飄搖的風景裡／糾纏著光與黑暗…／盤算著利益的程式…」

這是〈一個人孤獨行走〉（李敏勇）的詩行，是對台灣政治的觀照，是歷史也彷彿現在，也顯示台灣發展動向的令人憂慮一面。

綠藍分別代表民進黨和中國國民黨，是台灣兩個主要政治路線。民進黨被寄予國家台灣化、正常化的責任；而中國國民黨則墨守已被虛構化的中華民國。但民進黨維持現狀的保守性，彷彿替代執政，成功無賞，打破要賠。中國國民黨並不支持民進黨，常以「借殼上市」相譏。政黨輪替，其實不盡兩黨輪流執政，民進黨常只是空有其表，是總統是行政院長，但其他呢？

民主化後，台灣並未走離戒嚴長時期留下來，已不真實的國家軀殼。回看一九七九年美麗島事件以及之後的政治改革運動進程，民進黨即使在二○○○年到二○○八年陳水扁兩任總統、蔡英文更在國會絕大多數情況下出任總統，卻陷入地方政權失守的危機，台灣國家正常化面臨不確定性前景。

綠藍競逐的政治力量之外，共產黨中國的紅色力量介入，影響台灣政局。昔日以反共脅迫台灣人民作其後盾的中國國民黨，反過來走向親共媚中，爭取代理統治。綠紅矛盾大於藍紅矛盾，常讓民進黨進退失據。國不成國的困境提供了中國國民黨機會，一些誑稱無黨的政治人物盤據地方常是國本動搖的因素。

無印良品是一種品牌，但無黨籍政治人物不盡是值得推崇的權力受託者，常常只是投機取巧的政客。在綠藍紅之外，黑白來，掮客買辦的色彩在陽光下顯露無遺。黑道不標榜黑，而白色力量卻被任意擷取。

中國國民黨在台灣只為殘餘價值權力，民進黨被賦予的則是建構的責任。但進入殘餘、虛構、他者的政治體制後，民進黨政治人物在個人第一，派系第二，國家第三的現實競奪中，並未真正完成革命性建構。

看著即將上路的立委補選，什麼政二代、權二代的口舌紛爭，把國會議員的權力位置當做什麼？是辦家家酒嗎？是幼稚的遊戲嗎？

二○二○年是險峻的挑戰與考驗，民進黨、蔡英文總統如未能力挽狂瀾，或將成為歷史的罪人。而台灣呢？民主化的努力又為了什麼？

（作者李敏勇，詩人）

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