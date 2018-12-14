自由廣場》王柏融與吳寶春

◎ 韋奇宏

這陣子國內有兩件可為對比的事情。其一為在台灣職棒表現優異的王柏融獲得日本職棒火腿隊的青睞，簽訂三年總額四．五億日圓的合約。 其二為吳寶春為了麵包店在上海的生意，聲明自己來自「中國台灣」、「支持九二共識」。

棒球員是國內最具有國際化視野的族群。每個球員從小打球就懷抱赴日本或美國打球的願望，前有王建民、陳金鋒、郭泓志等，如今有王柏融追隨前輩的腳步。棒球員只要表現好，便可以獲得國外球團優渥的合約，也無需做政治表態。雖然中國近年來對台灣棒球圈進行統戰工作，如舉辦海峽盃，但並無太多球員會以前往中國打球為志願。只要每個球員以赴國外打球為目標而努力練球，台灣棒球的實力會越來越好。

然而，吳寶春缺乏進軍國際市場的眼光，並且為了迎合中國市場而說出「我以身為中國人驕傲」的話。如果吳寶春選擇的是日本、美國、歐洲等先進國家做為市場，就無須為了經濟利益而犧牲國家尊嚴。吳寶春製作麵包的實力無庸置疑，只要對先進國家的市場進行研究，一定可以打入這些國家的麵包生意。相反的，如果只注重中國市場，便失去提升麵包製作技術的動力，更甚者面臨麵包製作技術被中國所竊取，最後反過頭來面臨激烈市場競爭，得不償失。（作者為中研院歐美所助研究員）

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