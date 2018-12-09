自由廣場》基層支持者怨氣難消

◎ 黃國鎮

民進黨本次地方選舉慘敗，選前最後民調，包括三立電視民調，在本土退休公教人員不願表態下，新北、台中、高雄的民調，均顯示有可能贏得選舉，而選舉結果卻大敗，其中三立電視對高雄選前最後一日民調，問到認同那位候選人政見切實可行，陳其邁領先韓國瑜十三％，惟問到支持誰，陳僅領先韓三．一％，可見其中有十％選民對民進黨中央執政相當不滿，類似情形普遍擴及全國。

據本人選後調查，在花蓮、高雄、台中等一百二十一位本土退休公教友人結果，這些原本支持民進黨的本土公教人員，僅三位仍投民進黨，其餘少數拒投，絕大部分轉投國民黨作為報復。其報復原因係二年前行政院推動年金改革，將十八趴訂為六年歸零，本案送立法院審議，立委段宜康主導民進黨團將其改為二年歸零，這種霸凌式的將原可接受的六年歸零案，驟改為二年歸零，讓他們以反撲作為報復，這股怨氣將延續到二年後的立委與總統大選，試想馬英九幹台北市長二任八年，幹總統亦二任八年，他因未砍到選民的金錢利益，以致能順利連任。

另立委尤美女提出在民法修訂同志婚姻條款，提出後，引發甚多家長與宗教團體激烈反彈，尤立委仍執意提出此項修訂，並排訂日程將審議，導致本次公投反同陣營大勝。據本人調查，甚多原本支持民進黨的家族，亦因反同，全家轉投國民黨。這二位頭號戰犯，均屬不分區立委，應為自己推動法案不顧反對聲浪，執意推動，造成民進黨大敗，負起政治責任，引咎辭職。要知道民進黨此次慘輸一百多萬票，這些反撲選民的怨氣不會憑空消失，立委既為敗選關鍵的提案人，自應引咎辭職，才能稍解民怨。

段宜康曾問民進黨的價值是什麼，其實民進黨的價值是贏得選舉，並能永續執政，以帶領台灣走向正常的獨立國家，所有改革，應以贏得大多數選民支持，讓民進黨能永續執政作為前提，若改革結果引發民怨，導致敗選，這是害民進黨，亦是害台灣的改革。試想，一旦民進黨敗選成為在野黨，台灣的未來何其堪憂。

（作者現為退休公教人員）

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