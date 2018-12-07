社論》迎接民主2.0時代

這次選舉，民主聖地宜蘭、高雄都變天，新北猛打鄭南榕案也無濟於事。可以想像，民主成為家常便飯，多數選民尤其是年輕世代淡忘了悲情，前瞻未來勝於沉緬過去。（資料照）

民進黨代理黨主席林右昌表示：民進黨過去對台灣民主化有重大的貢獻甚至犧牲，但歷經政黨輪替，民進黨也兩度執政，許多台灣人民已經覺得不欠民進黨了，民進黨不應再把過往的事蹟掛在嘴邊，要靠未來對台灣的貢獻，重新爭取人民的支持與認同。行政院秘書長卓榮泰則呼應說：未來行政院不會再提過去兩年半以來為大家做什麼事，而是要放眼未來，會提出更好政策，讓民眾過更好的生活。民進黨敗選後的「歸零」檢討，以及，國民黨抗拒改革卻獲勝選，令人不勝唏噓。

如果，民進黨是敗給另一個民主政黨，那麼不要再談過去的民主貢獻，就是對於選民抉擇合情合理的回應。然而，國民黨經過馬政府執政八年，背離民主、連結中國最後遭到選民唾棄，兩年多來不僅依然故我，且積極集結反改革力量，以經濟牌擄獲選票之後，才掀出九二共識的底牌。如此國民黨，攻佔地方版圖之後，對民主會心悅誠服嗎？會為台灣的民主未來帶來助力還是阻力？對於自己締造的選舉結果，廣大公民應該繼續檢驗、有力監督。

誠然，將民主貢獻當作提款機，多數選民不以為然。因為，現在大家都沐浴在民主之中，不如當年之民主匱乏年代。民主的生活化，造成原來民主所要追求的理想退位，多數人關心的是切身的甘苦，而非抽象的價值。從而，今天要談守護民主，責任在廣大公民的身上，不是民主先鋒部隊。既然講民主，多數民意便是唯一標準。民主實踐，未必直線前進，鐘擺效應、政黨輪替具體呈現了，它是一種試錯過程。試錯，當然也意味著，一旦發現錯誤，立刻可以矯正，絕對不能失去民主的矯正功能。隨著民主深化，這種矯正功能也隨之增強，這次選舉便有這一層的意義。

這次選舉，民主聖地宜蘭、高雄都變天，新北猛打鄭南榕案也無濟於事。可以想像，民主成為家常便飯，多數選民尤其是年輕世代淡忘了悲情，前瞻未來勝於沉緬過去。民主當然重要，但也不能成為消費品，甚至淪為特定政黨的專利。台灣追求民主的過程，來自人民的力量，一定大於民主先鋒部隊。既然如此，誰能獨攬民主貢獻？已經不是第一次，選民對具有民主貢獻的政黨也不留情面，可以看出台灣的民主活力已經沛然莫之能禦。勝選的國民黨，如果不能認清這一點，就像有些當選者最近所流露的傲態，很快又會遭到民主海嘯的覆滅。而北京，在挖苦台灣的選舉與公投結果之外，也要做好十足的心理準備：民主是台灣二三五○萬人的終極武器。

有道是，民主的弊病，要以更多的民主來治療。只要還想當家做主，台灣就必須要守護民主。這次選舉顯示，當民主常態化之後，公民的要求就不僅是民主，還有民主這種工具以外的元素，包括經濟民生、生活安全等庶民需求。二十年前守護民主的行動，以及，此時此刻守護民主的行動，是有差別的。二十年前的行動，在二十年前的現場，令人由衷感動。但是，二十年前的行動，出現在二十年後的現場，可能令人感到時空錯置。

民主2.0時代到了，以往的「民主作為革命」，進化到今天的「民主作為生活」。有人也許會視之為庸俗化，但民主競爭要爭取選票，越貼近民眾生活的行動，越能夠爭取或騙取選票。這次選舉，越是假大空的候選人，獲得的選票越多，這種諷刺或許可以站在某種價值高度來批判，但缺乏多數的選票也無法實踐理想，公投案對進步價值的無情，能怪民主嗎？而選民，享有作主的權利之際，如何體認作主的責任，已成必修學分，因為這攸關切身利益。民主，改變了台灣的社會本質，於是實踐價值也需要新的行動方略。經過這次選舉，民進黨勢必要改變跟選民對話的方式，才能讓多數選民回心轉意，這是民主先鋒部隊必須學習的政治藝術。

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