自由廣場》（青年時評）原來韓國瑜沒穿褲子

◎ 賴彥丞

「潮水退了，就知道誰沒穿褲子。」這話相當適用於國民黨籍高雄市長當選人韓國瑜身上。

選前韓國瑜承諾，若就任市長「政治零分、經濟一百分」，並展現對「意識形態」的不以為然。結果當選後馬上承認「九二共識」，向中國卑躬屈膝，試問難道「九二共識」就不是政治？就不是意識形態？韓國瑜以「認同九二共識」為縣市合作前提，這不就是政治掛帥，意識形態作祟嗎？當選之夜演說中，他談到「未來高雄絕對不再分藍綠」，結果如今卻用黨紀威嚇同黨議員在正副議長選舉時不可跑票，否則開除黨籍，把國民黨打造成個人的一言堂，對比其先前的宣示，實在是諷刺至極！

韓國瑜力挺的議長候選人許崑源爭議極大（https://goo.gl/TZaTXH），不但有涉嫌收賄及浮報助理費的醜聞，兒子也捲入持有偽鈔和毒品案件！市長選戰期間，許崑源更謊稱成功大學的民調顯示韓國瑜已領先民進黨參選人陳其邁一％，而被成大校方否認。奇怪，韓國瑜不是說他用人首重「操守」嗎？怎會支持這樣的黑金與謊言交雜的政客掌握議會呢？

說到操守，更令各界不滿的是，韓國瑜竟然找涉嫌吸金還在審理中的林國權擔任市府原民會主委。起初遭批判時，還護航說「很難找到聖人」，拜託，大家沒有要你韓某找聖人，但可以不要找詐欺犯嗎？不知韓國瑜是否忘了自己在與網紅「館長」的直播中提及，自己最不能原諒的人包括詐騙集團？何況如果一個人上任前就詐財，難保上任後不貪污！即便現在此一人事已喊卡，然而韓國瑜面對任命案背棄當初的諾言，並造成如此大的風波，卻連向市民道歉的擔當都沒有，令人搖頭。

選後才沒多久，韓國瑜的承諾紛紛跳票、「韓流」造神光環日漸褪色，隨其逐漸現形，相信會有越來越多的高雄市民驚覺當初選票真是投錯了人。民意如流水，水能載舟、亦能覆舟，韓某如再這樣繼續騙下去，四年後將面對選民狠狠「夜襲」！

（作者為中興大學學代會學生議員）

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