社論─以有感經濟迎擊九二幻想曲

勞工團體昨日到內政部陳情，要求「還」勞工七天假。行政院回應，國定紀念日的七天假已於「勞動基準法」第一階段修法時廢除，確立週休二日的明確法源，使全國勞工與公務人員國定假日一致，目前並沒有恢復必要。不再和稀泥，行政院值得肯定，我們更期待小英政府，進一步跳脫民粹主義，為台灣好好拚經濟，讓人民有感。

執政的路線，基本上有兩種思維傾向，一種是先獎勵投資、促進就業、提高所得，再談勞工權益、環境保護、財富分配；另一種是先高談闊論勞工權益、環境保護、財富分配，在這樣的價值規範之下，再來談投資、就業、所得。有趣的是，三、四十年來，偏左的社會主義國家中國，採取了偏右的傾向；而屬於偏右的台灣，反而採取偏左的傾向。兩相對比，就是大家今天所看到的落差。而這次選舉，國民黨以經濟牌橫掃東西南北。左傾的小英政府，竟遭右傾的國民黨壓倒性擊潰，其所傳達的訊息值得深省。更何況，北京籠絡台灣民心，也是出之以右到不行的經濟統戰。潰敗的民進黨，假使繼續奢談左的價值，二○二○的劇本恐怕不難預測。

跟許多其他國家類似，台灣現在面臨的總體問題，有些跟全球化現象不無關係。例如，隨著全球化時代的展開，鄰近的中國、東南亞紛紛對外開放，這些國家的政府以威權體制的行政效率，積極吸引外資、追求經濟成長，對原來的開發中與已開發國家造成排擠作用，那些國家的成長與工作被搬到別的國家去。一九八○年代，台灣的錢進中國浪潮，也是其中的一個環節。而歷屆政府，迷信自由經濟，一方面眼睜睜看著資金與產業流失到中國，一方面又疏於排除國內投資障礙、推動產業升級與創新經濟，經年累月下來導致台灣的經濟持續萎縮，就業困難、薪資停滯、消費不振成了台灣的慢性病。

與此同時，少數勞工仍然沉湎於過往經濟奇蹟的榮景，面對新挑戰不求重振創造經濟奇蹟的幹勁，而是以抗爭行動向企業、政府爭取權益。尤其是，部分勞團畫錯重點，把解決之道放在工時與休假，不惜增加企業的勞動成本，導致台灣的產業更乏競爭力。另外，環團也有其盲點，把環境生態無限上綱，幾乎重大的投資案，都要經過層層關卡的「批鬥」，投資風險變得不可預測，投資時機也往往因此錯過。投資案一個一個被擋住，社會上又瀰漫著不滿失業與低薪的氣氛， 詭異又諷刺。當前，台灣的民粹主義正處於高潮，問題的根源在於部分社運團體的脫離現實，以及，主政者錯將那些社運團體當作溝通對象，反而疏忽了廣大在勞動現場默默工作的基層。結果便是，主政者變相推升了民粹主義，既解決不了具體的問題，又培養了街頭游擊隊，越來越多的政策話語權，奉送給無關生產線的社運領袖。偏偏那些社運領袖，對於主政者答應的條件，從來沒有滿足點，得寸進尺是唯一的動態。小英政府執政之初，華航空服員罷工、一例一休首度修法，不切實際給了浪漫的憧憬，宛如搬石頭砸自己的腳。

二○○八，中國實施新的勞動合同法，大幅增加企業的勞動成本，外資企業開始外逃。二○一八，美中開啟貿易戰，台商資金加速回流。為此，行政院拍板「歡迎台商回台投資行動方案」明年起實施，並研擬「海外資金匯回管理運用及課稅條例」。小英政府的上半場輸得難看，真正的問題出在，未能回應選民期待的有感經濟。以美國之國力，川普上任以來，猶力促製造業回流美國，擴大在美國投資行動，何況台灣？下半場，面對新任縣市長的經濟牌，小英政府要反敗為勝，唯有發揮團隊精神，全力以赴拚有感經濟，才能迎擊「貨出得去，人進得來，高雄發大財」的「九二幻想曲」，讓民眾滿意度和向中國說不，畢其功於一役。

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