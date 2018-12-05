自由廣場》公投大亂鬥結果 或許是福

◎ 于則章

與「九合一選舉」一同舉辦的十項公投提案投票結果，被視為民進黨的一大挫敗。尤其是在「以台灣名義參與二○二○年東京奧運」公投提案未能過關後，對於長期以來許多迷信「公投獨立建國」的激進台獨派來說，形同當頭棒喝！畢竟，連最不具有政治色彩的「以台灣名義參與二○二○年東京奧運」都過不了關，「喜樂島聯盟」擬發起的「獨立公投，正名入聯」還要孤注一擲？因此知名作家、出版家顏擇雅在選後發文呼籲「喜樂島聯盟」必須三思。

然而，如果仔細重新檢視台灣這一次史無前例的「公投大亂鬥」所衍生的後續效應，未必不是一件好事。對於民進黨而言，更是一個從政治困局中解套的契機！因為，缺乏社會共識、有強烈爭議性的議題，透過公民投票來展現直接民意，是最能夠平息爭議、停止社會無謂損耗的最佳（恐怕也是唯一）方式。所以我們看到，包括國民黨在內，也一改過去視公投為洪水猛獸的態度，一口氣提出了「反空污」、「反核食」、「反深澳電廠」三項提案。

只不過，水能載舟亦能覆舟，即使是「反空污」、「反核食」、「反深澳電廠」、「以核養綠」、「婚姻限一男一女」、「國中小不應教同志教育」以及「立專法保障同志權益」這七項提案經公投過關，接下來也得面對「反核食」、「以核養綠」以及「反空污」在邏輯與實務上的相互矛盾。例如俗稱「非核家園」條款的「電業法」二十五條之一，雖然依公投結果，將在三天後廢止，但行政院表示，「非核家園」的政策不變，這形同是讓為了達成二○二五年「非核家園」目標而大力推動綠能發電，造成與地方農漁民、環保團體關係緊張的狀況，得以將腳步放緩下來，重新檢討後再出發，對於台灣乃至於民進黨本身的發展，還是利多於弊。

同樣的，由於反同性婚姻團體所發起的「婚姻限一男一女」提案，本身牴觸大法官釋字第七四八號解釋，所以即使公投過關，還是無法改變大法官援引憲法為依據，承認同性婚姻合法的事實。反倒是「立專法保障同志權益」公投案過關，讓民進黨不得不順應主流民意，以立專法的方式脫困。

綜上所論，這一次「公投大亂鬥」的結果，或許反而能夠治癒台灣社會的集體躁鬱症，讓各界冷靜下來重新思考、反省並進行對話，降低彼此之間的矛盾。兩年多來一直在進步與保守之間拉鋸而「裡外不是人」的民進黨，或許也可望在政治上獲得解套，更務實穩重的施政。這未嘗不是台灣之福！

（作者為公務員，台北市民）

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