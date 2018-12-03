自由廣場》被亂比一通的山手線

看看近百年前東京人規劃的眼光

◎ 周有為

談到台中是否需要這個大台中山手線時，反對者總是會提到東京都（現在）有三千多萬人口，而台中市只有約二八○萬人口，並依此懸殊的人口差距來作為判斷運量不足的反對理由。胡志強市長任內的前副市長蕭家淇最近投書媒體也提到這點，但我認為這種觀點有幾點謬誤，闡述如下：

一、實際上，東京都（區部）的人口只有九四六萬左右，而是必須將東京都附近的多個衛星城市加進來形成的「首都圈」人口才有三六○○萬，這是引用人口資料的謬誤。

二、大家知道東京山手線在完成環狀鐵道的硬體建設是西元哪一年嗎？而當年東京都區部又有多少人口嗎？

東京山手線的環狀鐵道是在西元一九二五年正式完成，而當年度東京都區部的人口數還不到二百萬，只接近二百萬人。簡單來說，將近一百年前的東京人在規劃他們的山手線時，並沒有因為當時人口數還不多（比現在的台中市二七○多萬人口還少）就放棄興建這條山手線，而是相當有遠見、有魄力地將它蓋完，為東京都的鐵道運輸系統打下極重要的基礎建設。

三、反對者刻意用過於放大的東京首都圈（現在的）三六○○萬人口數比上台中市的二八○萬人，根本是時空邏輯上的謬誤。實際上，真正能比較的是「規劃當時的人口數」，也就是「東京都一九二五年約（不足）二百萬人VS.台中市二○一六年約二七○萬人」。這樣的比對才有研究上的意義！

有遠見的政治家看見未來，而短視的政客只看到眼前。

（作者經商，地政碩士，台中市民）

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