社論》膨風的九二共識藥效──跳票的六三三

選後台股大漲，到底是被壓抑太久的反彈，或其他因素所致，原因未明之前卻已被多數媒體與分析師貼上韓國瑜行情。（資料照）

九合一選舉，民進黨選情雪崩，城池大量失守，而反空污、反深澳、以核養綠、反同等公投案，更以壓倒性的優勢席捲通過，意味著小英政府不僅在選舉上兵敗如山倒，多數改革政策亦受到民意的強烈質疑。另外，隱藏在經濟訴求內的親中路線，例如藍營勝選者標舉的九二共識，以及柯文哲的兩岸一家親，顯然已在地方層次選舉發酵，可以預料中國將會對小英政府加大施壓力道，而藍色與白色執政縣市更會打著兩岸交流之名與北京遙相呼應，包圍綠色執政的中央。

承認九二共識，向中國傾斜，有助於重振台灣經濟的主張，一直是藍營的基本信仰與立場；此次選舉藍營候選人雖然隱身在「經濟一百、政治零」的包裝之下，但是彼等力主承認九二共識，賴以求得中國所謂兩岸和平紅利恩賜，期能活絡經濟的訴求，其實不言而喻。其操作手法則是在選舉時，極力抹黑民進黨治理下的城市建設，即便軟硬體長足進步有目共睹的高雄，仍可成功貼上「又老又窮」的標籤。另外，在台灣屬於常態的外出其他縣市求學工作型態，也被冠上中國式的北漂之名，將年輕人出外打拚找出路的勵志人生，渲染為生命困局的悲慘世界。並且，將經濟慘澹的癥結，歸咎於主張台灣主權獨立，拒絕接受投降式的九二共識。此一強烈的宣傳攻勢，在小英政府自詡繳出漂亮的經濟成績單，股市上演最長萬點行情，卻因經濟成果未能澤及基層民眾，造成多數民眾無感之際，拚經濟的訴求確實吸引了眾多民眾的附從，導致民進黨的重大挫敗。

選後，為了凸顯九二共識的無窮藥效，造神運動的焦點轉向經濟面的燦爛煙火，好似承認九二共識便可立即點亮暗淡的景氣。於是選後台股大漲，到底是被壓抑太久的反彈，或其他因素所致，原因未明之前卻已被多數媒體與分析師貼上韓國瑜行情。至於那些所謂高雄概念股的百貨、餐飲、地產股，不分阿貓阿狗連續飆出漲停，更是一大奇景；而當地建商也紛紛釋放房地產即將大漲，並且已進場大舉購地的利多訊息；有些攤販則自稱生意馬上好三成，所謂老窮的蕭條市況瞬間展現驚人的活力。重頭戲更在於中國國台辦即時宣布大批中國觀光團即將湧入高雄，喊話更多城市加入兩岸交流，而縣市首長則動作頻頻，台北市即將舉辦雙城論壇，藍營當選人亦加速籌組兩岸工作小組，隔空呼應的勢態明顯出現。

其實，靠中國釋出和平紅利振興台灣經濟的說法，已經不是新貨，如今在美中貿易戰打得如火如荼的當下，更是充滿了未知的風險。馬英九執政八年，就是依賴承認九二共識，向中國求來了滿街的中國觀光客，及台灣對中國經貿依存度的升高。但是，這些所謂兩岸和平紅利，一方面被中國業者的一條龍式服務鏈所壟斷，一方面則遭到少數的政商買辦階級分食，其他相關業者只剩下殘羹剩菜的蠅頭小利。而所謂的農產品賣到中國，本質上只是一種政治秀，其實中國本身市場已經生產過剩，無法增加對台灣農產品的進口，往往只能表演幾場採購秀之後便再無下文了。凡此殘酷的真相，導致了馬英九六三三的跳票，景氣更是每況愈下。如今再把這一套老把戲拿來現寶，不但不可能發揮功效，更可能因台灣經貿向中國靠邊站，而冒著在美中貿易戰火中淪為砲灰的風險。

「人進來、貨出去」、「發大財」、「全台首富」等口號，簡單清楚，頗具宣傳魅力，選舉時琅琅上口就能翻轉選情，顯然妙用無窮；但是，無論選舉訴求如何動聽，一旦當選，就必須回到生活常態，回歸經濟專業，而非繼續陶醉於造神媒體的吹捧，與民眾追星的狂熱。其實，選舉大局已定，受多數選民青睞而得以勝出的候選人，應不必費神在經營粉絲、塑造形象，要趕快進行全面盤點與規劃，提出具體可行的經建計畫，大力爭取招商投資，以增加就業與所得，方才對得起選民的付託。要知，九二共識的中國膏藥是治不了台灣經濟低迷，若是繼續空口說白話，執迷於向中國輸誠表態可以得到其之奧援，則選舉時畫出的美麗願景，可能變成夢幻泡影，在虛幻中破滅。

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