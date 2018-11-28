社論》經濟才是下半場的主軸

二○一四到二○一六，民進黨走向巔峰，達陣完全執政。國民黨的走勢剛好相反，馬英九執政失敗，首次嘗到完全在野的滋味。但，國民兩黨的起伏，顯然還沒結束。二○一八，台灣的地方版圖豬羊變色，台灣的政治想像，又出現了不同的景觀。這麼快速的變化，小英政府希望「上半場打不好，下半場一定可以打好」，有些面向不得不注意。

其一，二○一四到二○一六，蔡英文領導民進黨谷底翻身，事實上並不完全靠一黨之力，公民力量、白色力量的崛起，加上民進黨的基本盤，推倒了國民黨的高牆。不過，有些民進黨人將此理解為民進黨的勝利，表現出贏者全拿的志得意滿。甚而，誤信文青的政治能量。兩年多來，剛開始的老藍男內閣，調整為賴清德內閣，但重要的政策基調，依舊難脫文青治國的習性。這次台北市選情緊繃，被派出來的救援手，竟然是一位文青，結果反映在選票中。水落石出，民進黨應該謙卑面對自己的實力。

其二，轉型正義委員會的東廠爭議，尤其是中選會連選務也做不好，凸顯拔擢缺乏實務經驗者擔當大任深值檢討。來自草莽的民進黨，完全執政反而沒有接地氣，很大的原因就在於迷信學院派。年金改革亦復如此，二○一六的民意支持下，年金改革本應盡速提出方案，在民意聲勢下速戰速決。詎料，殷盼改革的民意，卻遇到學院派拉長戰線，讓反改革者得以動員、組織，進而與其他不滿政府的議題結合，在社會上蔓延一種反政府氣氛。結果，支持者與反對者都不滿，唯有學院派自我感覺良好，頂多辭職走人。最後，民意只好用選票跟主政者對話。

其三，二○一四到二○一六的公民覺醒，被錯誤解讀為進步思潮。於是，勞工、廢死、同婚、綠能、滅香等政策，在缺乏社會諒解的情況下，在立法院被揣摩上意地推動。政策暴衝，刺激了原本態度中立的保守社會，讓民進黨與原來的支持者和盟友產生價值裂縫。至少可以這樣說，許多本來並不反對民進黨的人，可能在敵對陣營煽動下投入反對進步議題的行列。如此造成的板塊崩落，也許可以解釋為何那些民進黨主政成績不錯的縣市也慘遭滑鐵盧。社會當然要不斷進步，問題是，如何讓更多的人一起推動進步價值，那是政治的藝術。

其四，小英政府維持現狀，對北京遞出橄欖枝，是大家有目共睹的，也是華府高度肯定的。可惜，維持現狀放在馬英九傾中八年的背景來看，北京對善意的期待值無限拉高，非得要馬規蔡隨接受北京所界定的前提不可，而這卻是台灣主流民意所不容的。與此同時，小英政府的維持現狀，採取守勢而非攻勢，未能善用地緣政治的有利變化，讓兩岸互動往有利於台灣的方向微調。完全執政卻進取不足，維持現狀受到支持者內部的挑戰，最後在東奧正名公投面前進退維谷。

可以說，二○一六與二○一八的強烈對比，凸顯台灣民主處於躁動期。如果國民黨洋洋得意，把連結中國當作民之所欲，可能很快就會面對民意反撲。畢竟，這次選舉期間，從南到北、從西到東，該黨候選人都是以經濟牌掩護兩岸牌。選舉結果揭曉，這次的主題的確是經濟，一例一休的失分，也有跡可循。如果人民要經濟，國民黨給政治，那麼這次勝選恐怕會是一場美麗的錯誤。兩年多的時間內，選民可以讓民進黨大贏，也可以讓國民黨大贏，這說明了什麼？它說明了，選民的高度自主性，不論它讓哪個政黨獲勝，只要這個政黨走向民意的另外一頭，那麼勝利的獎盃很快地就會被收回來。

馬英九傾中暴衝、馬習會，選民在二○一六的決定似乎在警告：不希望兩岸政治靠太近。到了二○一八，地緣政治有利台灣，轉型正義尚在展開，而選民卻再度選擇國民黨，選民似乎又在強調：經濟是基礎，不要專搞「離人民很遠」的議題。共同之處在於，兩個政府各自提出的民生好轉數據，都讓選民無感。當然，東奧正名沒有過關，並不表示九二共識就可以捲土重來，因為它在二○一六就已經過了賞味期，這次也不是選舉主題。一如其他的公投，老年世代與年輕世代的世代戰爭，在核能、綠能與挺同、反同等議題表現出來，更不要說年金改革的正反較勁。展望未來，高齡化與少子化的資源爭奪、價值差異，不同政黨的不同回應，都會是台灣民主之路的內在變數。

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