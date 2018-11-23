自由廣場》能源轉型之路不能越偏

◎ Sanjiv Gopal、Manuel Pulgar-Vidal

全球氣候變遷比我們想像的還要快。今年聯合國發表的IPCC報告已經指出能源轉型的迫切需要，必須加速發展再生能源並在二○五○年淘汰燃煤。

週六台灣將舉行地方選舉，擁核陣營啟動一項令人擔憂的公投，意圖將核電廠的運轉執照延長到四十年以上，並使核電在二○二五年佔電力結構的20%。在再生能源發展得如火如荼之際，這是一次嚴重的退步。此公投若通過，不僅會破壞台灣急需的能源轉型，也可能壯大韓國的親核陣營，擁核陣營若成功，將在東亞發出信號，宣稱核能是低碳能源的「解方」。

福島核災之後，台灣人民明確表達希望展開能源轉型，不僅要降低碳排，更要減少核災風險與成本。二○一三年歐盟的壓力測試也凸顯台灣核電廠的脆弱。然而核能產業不會對既得利益輕易放手。他們試圖利用氣候危機再次推銷核能。這個公投案倡導的是上個世紀的產業，而不是已經在東亞形成浪潮的創新技術。

即使不考慮核廢料和核安風險，重回核能仍然是一條錯誤的路。根據IPCC報告，「太陽能，風能和儲能技術的政治、經濟、社會和科技的可行性在過去幾年突飛猛進，而核能卻沒有出現類似的進展。」中國在十年前規劃要擴張核能，現今也完全被風能和太陽能的發展所取代。 二○一七年，中國風力發電（286TWh）已遠遠超過核電（233TWh）。

核能是不可行的。是危險、骯髒、昂貴且發展緩慢的。並且，我們沒有忘記車諾比和福島，核能的風險仍然太大。包括東亞在內的全世界都應超越它，專注於創造一個維持真正永續的，我們的家。〔作者為綠色和平（Greenpeace）全球氣候與能源專案總監、世界自然基金會（WWF）全球氣候與能源專案總監〕