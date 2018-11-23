自由廣場》吳氏字典沒有認錯二字

◎ 劉東山

吳敦義影射陳菊是「肥滋滋大母豬」的發言，引發社會熱議及譴責。國民黨中央黨部起初還想硬拗，終因其主要候選人在公私場合幹聲連連而被迫公開道歉，黨內甚至出現要求吳敦義辭去黨主席救選情的聲浪。有記者追問吳是否辭黨主席？吳表示自己只是一點點失言，不可能辭職。忿忿不平的吳主席更進一步表示，為何民進黨叫連勝文「神豬」及馬英九「馬英狗」都不必道歉？再次撩撥社會，也暴露出吳的好辯與格調，更印證「人體最難控制的部分是舌頭」這句話！

綠營或其支持者確實有貶連勝文「神豬」及馬英九「馬英狗」情事，但藍營或其支持者也不遑多讓，迭有類似貶低對方陣營頭人的言論。民眾的自發行為確實難以約束，但政黨領袖們應常呼籲其支持者要展現風度，才不至於幫倒忙。柯粉及韓粉在網路上霸凌別人就是明顯例子。根據本人長期觀察，很少聽過民進黨高層（立委或部長以上）公開對對手做類似的人身攻擊，黨主席更不會這樣做；印象中國國民黨陣營高層也一樣多能自我約束。但今年非常遺憾的是，做過立委、縣市長、秘書長、行政院院長、甚至副總統的最大在野黨主席，竟然會嚴重走精至這般地步！

類似「肥滋滋大母豬」這種言論，即使在私底下已失格調，公開講絕對構成人身攻擊或侮辱，是會被提告的。敢於恣意批評別人，就須面對可能要付出的代價，即使一般人都要盡量克制與避免，而公眾人物的言行對社會的示範作用更大，更應該慎重為之。

（作者為退休公務人員）