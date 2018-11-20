自由廣場》核電不能解決空污

◎ 曾虹文

空污問題嚴重，引發民眾廣大的憂慮，有心人士則趁機利用民眾對空污的焦慮，將空氣污染全部推到火力電廠頭上，誤導民眾以為只要使用核電，就能減少空污。這不僅無法對症下藥，甚至會將正在努力減少空污問題的政策，導向錯誤的方向。

空污的來源及成因複雜，除了境外霾害，更多的是台灣本地的污染源，包括石化業、鋼鐵業、水泥業及各種工廠，還有交通運輸等移動污染源，以及餐飲油煙與營建揚塵等，絕對不只是發電廠而已。根據環保署數據，發電廠產生的PM2.5，占不到污染源的10%，儘管這數字被民間質疑低估，但很顯然，要解決空污，必須面對污染來源眾多的問題，使用核電，當然無法解決發電廠以外的空污，甚至還會延伸出更多無法解決的問題。

正因為空污問題複雜，需要全面盤點問題來源，因此，民間長期投入應對空污的各種監督與倡議，包括促進工廠污染減排、推動老舊燃煤電廠換燃氣、供電無虞時降低燃煤機組發電、減少生煤使用、五輕如期關廠、六輕加嚴排放標準，並推動環境資料公開、建立公民監測機制、參與環境法規修訂等等。簡單來說，所有空氣污染貢獻者，都必須負起強化污染防制及減排的責任，同時也要建立民間監督空污減量的機制。

為了減少空污季的燃煤使用，在環保團體長期的要求下，高雄興達電廠自去年開始減少20%的燃煤核可量，台中火力電廠今年開始減少24%的核可量，雖然與環保團體訴求興達電廠冬季停煤，甚至要提前除役汰換成燃氣機組有不小的差距，但仍可以看到核電機組從6座減少到剩下3座的同時，也開始減少了燃煤的發電。換句話說，我們正在往「非核減煤」的能源轉型路徑邁進。

十年來，空氣品質最糟的高屏，PM2.5的年平均濃度，從2008年的42.4μg/m3，降到2017年的25.4μg/m3，當然這減量速度民間還是不能滿意，但這減幅主要的原因，並不是因為使用了更多的核電，而是來自各空污貢獻者都要有所改變。有愈來愈多的工廠、發電業已在汰換設備、減排、及加強污染防制設備，民眾也逐漸參與到家用節能、汰換老舊車輛的行列。而在每一個轉型的過程中，都會有保守不願意改變的人，這群擁核者打著反空污的名號，卻主張要使用比2025年政府目標更多的燃煤發電，以及更多的核電機組，但在推動其他污染源的減量上卻是長期缺席，甚至站在污染企業的立場上。

台灣已經使用核能40年了，並不是因為使用核能就沒有空污，找出空污問題對症下藥，才是解決空污問題的解方。為了更好的未來，能源轉型及空污治理要往前走，我們不要再走擁核燒煤的回頭路。

（作者為綠色公民行動聯盟研究員，高雄市民）