老台灣人善良，不願人際關係緊張，談政治都避開族群問題，怕有害「族群和諧」，這種心胸當然可貴，但台灣最奇特的「統獨」，與族群問題高度重疊，不列入考量，便難見真相。

族群差異一向是美國外交官觀察台灣政治的指標，即使到尼克森要搞上海公報之際，還有人坦承台灣人被壓制，並非所有台灣人都自認中國人，或主張台灣是中國的一部份。

當然，並不是台灣人沒有「統派」，或外省後代沒有「獨派」，但就政治人物而言，國民黨「外省」政客統派居多，即使為騙選票，不敢說統，內心認同是中國而非台灣。

這種能混就混，能撈就撈，能騙就騙的心態，造成外省政客人格的扭曲，由蕭萬長包裝騙到高位的馬英九，拾李侃如牙慧，喊不統、不獨、不武，厚顏碎碎唸不存在的「九二共識」，就是典型貌似忠厚的騙子。

「不統、不獨」已是狗屁不通，主權國家可以同意「合併」，但不叫「統一」。現在選舉增溫，馬「統」自恃「聲望」回漲，竟獨斷出手宣示他主張「不統」不是「不統一」，而是「不排斥統一」，嚇死六都的國民黨候選人。

馬統自己競選不敢這麼說，現在「一介平民」，卻要決定年輕世代被「統」的命運，是什麼居心？是否因為他在「三中」案罪刑難逃，想為指控「政治迫害」鋪路？或他真以為老Ｋ黨情勢大好，想藉此帶風向解讀選民接受被中國併吞？

台灣政治的族群問題，只有靠時間與選票解決，國民黨死蛇活尾溜，被選民教訓兩次，仍在反改革，破壞台灣與美、日關係，吃裡扒外喊「一個中國」，中國明目張膽要搶救它，台灣選民不能讓危害民主與主權的毒蛇復活！（作者王景弘，資深新聞工作者）