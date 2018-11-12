自由廣場》檢驗「國父」

◎ 楊彥騏

十一月十二日是官定「國父誕辰紀念日」，有人選舉打「國父牌」，我們就來檢驗一下我們的「國父」。

一、武昌革命成功，孫文是「看報紙才知道」。武昌革命是共進會跟文學會共謀策劃，孫文在黃花岡革命失敗後，興中會的革命勢力散盡，加上先前他在同盟會的行事風格與財務不清等問題，而遠走歐美，一度消極頹喪的遠離革命事業。中國革命立國，孫文一點也使不上力。

二、「中華民國」之名為章炳麟所創，而章炳麟將此名給了黎元洪所成立的「中華民國軍政府鄂軍都督府」。黎元洪不但是當時阻擋滿清政府討伐革命黨的袁世凱的主力，五族共和跟中華民國第一面國旗，都是在他手上決定的，「中華民國軍政府」還制定《中華民國政府臨時組織大綱》。當時革命黨十分仰賴黎元洪的軍事專業跟部隊，因此他也是中華民國建國的第一位臨時副總統。

三、武昌革命成功之後，各省雖然紛紛宣布自立，但這不等於各省都投靠依附革命黨，事實上，中國各地是處於分裂狀態。而各省都督的身分、學識、才能與威望，都遠遠超過烏合之眾的革命黨。而革命黨本身內部就是一個大雜鍋，有文人書生、有義憤文青、有販夫走卒、有黑道流氓、有無賴遊民，一人一把號，各吹各的調，誰也不服誰。所謂「共和」，就是推出一個跟各路人馬沒有利害關係衝突的「局外人」，就是從海外回來的孫文。

四、孫文雖被推舉為中華民國臨時大總統，但也有很多人期望梁啟超出任中華民國總統。梁啟超曾經對台灣啟蒙運動的「台灣議會之父」林獻堂直言說中國在今後三十年內斷無法幫助台灣達成自治之目標。這是當時中華民國創立之時，中國人普遍對台灣的看法。其實，孫文在革命期間就數度以外國人身分過境台灣。更遑論中華民國真正的第一任總統、事實上的國父袁世凱，他是打從底子完全認同《馬關條約》台灣割讓日本的事實。

透過「國父誕辰紀念日」，我們要從歷史看清楚台灣自己百年來的處境，揚棄政治虛構給我們的假象，才能真正走出屬於台灣自己的道路來。

（作者為高中教師，著有《台灣百年糖紀》）