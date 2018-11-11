自由廣場》寒流 風從哪裡來？

◎ 邱炳進

高雄市一、二十年來的進步，風貌的改變，國際知名的孤獨星球（Lonely Planet）旅遊出版集團，二○一八年把高雄市列為全球最佳前五名旅遊城市之一，可見高雄市的轉變已揚名國際。

然而，選舉是一場不理性的群眾運動。韓國瑜「一隻嘴胡溜溜」，竟然獲得廣大的回響，加上民進黨政府今年七月一日起的年改，得罪廣大的軍公教人員。面對十一月二十四日的選舉，多數公教人員的強力反撲，是民進黨必然要面對的難關。

偏偏退休軍公教有的是時間，又有組織的能力，他們的怨氣就投射在韓國瑜身上，找到了宣洩的缺口，因此，追韓國瑜造勢的場合，有如追星般地亦步亦趨。

十一月八日韓在旗美地區的造勢晚會，起碼有一半是外地來宣洩怨氣的族群。再說，旗山、美濃、杉林、內門都是農業地區，他們支持國民黨，也不會把國旗塗在臉上、穿國旗裝、人手一面國旗，在地人就是支持國民黨也不會唱軍歌！

配合韓國瑜的造勢晚會，統媒加碼公布「民調」，指韓國瑜在旗美地區的支持度達五十四．五趴，大勝陳其邁的三十五．八趴，不久前統媒公布的民調，韓更在此選區大勝陳其邁二十六趴呢！

這種民調，應該要檢視一下該地區的投票紀錄吧。二○一二年，來自屏東市，民進黨提名的邱議瑩，擊敗已連任四屆的國民黨立委鍾紹和，何況鍾的叔父鍾榮吉做過監委、立法院副院長，在美濃獨霸一方有二、三十年了。二○一六立委選舉，鍾紹和派其子鍾易仲挑戰邱議瑩，結果只獲得三十九．六二趴的選票，慘敗給獲得五十九．○二趴的邱議瑩。

如今，韓國瑜在空戰方面獲得中國網軍的奧援，陸戰又有退休軍公教，不滿年金被調降的集結大反撲，是造成韓國瑜軍容壯盛的「表象」。

（作者自教職退休）