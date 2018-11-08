社論》共軍未發 網軍先行？！

網路上假網民真網軍充斥，哄抬造神，鬱悶已久的藍營群眾彷彿找到了救星。圖為國民黨高雄市長候選人韓國瑜。（記者李雅雯攝）

此次選舉初期，欠缺議題攻防，選情枯燥乏味，民調不表態率偏高，顯然多數人並不認為有好戲可看；孰料兩、三個月前，突然高潮迭起，鬱悶已久的藍營群眾彷彿找到了救星，一起參與哄抬造神，捲起驚人聲勢，增添了選舉的可看性。不過，選情精采有餘，選舉卻在網路與特定勢力的操作下走上歧路，網路上假網民真網軍充斥，尤其中國網軍大軍壓境，到處散播假新聞、以網海戰術圍攻不同意見或異黨人士，形成一場不對稱的虛擬戰爭，非但破壞選舉的公平、公開，更危及民主體制與國家安全，令人憂心。

台灣早期政治的弊病在於壟斷、買票與暴力氾濫，如今民智大開，獨裁政權不復存在，被丟進歷史的垃圾堆，買票與暴力亦在嚴格執法下，逐漸銷聲匿跡，民主乃步入常軌；不料，近年網路科技進步普及，具有無疆界、即時性與無限複製虛擬身分的殺傷力，做為選舉武器，可謂威力無窮。尤其網海戰術可輕易聚集巨量網軍部隊，進行跨國境的毀滅性攻擊，已成為中國對台另一種型態的戰爭。選舉對台灣人民而言，乃是一種民主的儀式與機制，成為政府統治合法性與正當性的基礎；此外，選舉是公平競爭，看似緊張、對立、混亂，實則可以化解社會矛盾與衝突，促成團結與共識。但是，中國卻將選舉當成戰爭，常利用民主的脆弱與漏洞，大舉介入與滲透，意圖達到操控對手國政局的目的。此次選舉，中國扮演幕後黑手，紅色網軍大舉入侵，營造網路風潮；而部分民眾，尤其藍營支持者眼中所見只有網路聲量，遂而在好奇心與湊熱鬧的心態下，跟隨中國網軍搖旗吶喊，造成網路虛擬世界的聲音不斷放大，吸引了真實世界民眾的回應，於是真假難分，一尊尊巨大的神像遂在信徒的膜拜中浮現神壇。

網軍千奇百怪的行徑，皆對民主造成極大的傷害，而衝擊最大的非網路霸凌莫屬。常見的網路霸凌，乃是以龐大數字的留言洗板，對特定人進行非理性謾罵，其強度與規格令被攻擊者萌生遭受公審卻無人伸出援手的孤獨感及恐懼，乃致迫於壓力撤銷引發爭議的貼文，甚至道歉以求平息眾怒。事實上，這些被害人的貼文是否觀點偏差，並非遭到攻擊的緣由，而是其所提出的獨到見解或事實真相，打臉了網軍所欲吹捧的對象，使造神運動一夕崩解，英雄神明露出了原形。換言之，這些有意或無心壞了網軍好事之人，必然遭到鳴鼓而攻；這是一種網路上的「文革」，使用的鬥爭方式便是文革時期常見的群眾公審，不分青紅皂白，有罪無罪，都要鬥臭鬥垮，打入十八層地獄，方可消去心頭之恨。

此次中國網軍開始肆虐台灣，扮演思想糾察隊，且不止針對「台獨」，而是擴大到與其力捧的政治人物有不同看法者，便一擁而上，拳打、腳踏、吐口水，不一而足。之前中國活摘器官爭議中，有蘇姓醫師只是在臉書表示比較相信葛特曼，次日便有上萬留言攻擊；如此事件在韓流中更為顯著，立委引申候選人自己說過的招商陪睡說，加以嘲諷，竟引來不可思議的上百萬則留言叫罵，中國網軍的作戰力度愈來愈大。另外，知名音樂製作人陳國華貼文譏刺韓某人的政見無大格局戰略，像是沒有餡的包子，同樣招致網軍上萬留言怒斥，龐大壓力之下，只得立即撤文道歉。中國網軍在台灣到處獵巫，營造寒蟬效應，企圖將台灣變成政治一言堂；真是悲哀，台灣人在自己的國家，竟然失去了民主先輩打拚得來的言論自由。

中國網軍在台灣進行政治性網路霸凌，實已踩到民主底線，破壞了民主最重要的價值︰「言論自由」，使得國人無法在沒有恐懼之下暢所欲言。有些人天真地以為，只要承認「九二共識」，口喊「兩岸一家親」，中國那些破壞民主、戕害人權的威權統治，便與台灣無關。但事實證明，中國網軍公然侵門踏戶，對台灣民眾進行網路私刑，此種行為已非言論自由層次，執政者必須認清其對台灣的重大危害，提出具體對策予以嚇阻防範，否則共軍未發，網軍先行，台灣民主成果將毀於一旦。