自由廣場》讓人想起SARS

談中國拿H7N9病毒樣本當貿易戰武器

◎ 李道勇

《紐約時報》日前報導，美國聯邦衛生官員透露，中國一年多來無視WHO協議，拒絕將變化迅速的H7N9禽流感病毒樣本分享給美國。哈佛醫學院傳染病專家邁克爾．卡拉漢（Michael Callahan）醫師告訴《紐約時報》：「阻礙美國獲得外來病原體，研究出治療藥物以抵禦病毒，會破壞我們抵禦感染的能力，而這些感染可以在幾天內傳播到全球。」這項高致死率的流行病學數據和樣本，竟然已經被中國拿來用作了貿易戰的「新武器」。

曾負責美國國防部生物防禦的安德魯．韋伯（Andrew C. Weber）指出：「病毒樣本不歸各國所擁有，就像空中的鳥類不歸各國所有一樣」，「這種禽流感病毒，如果不立即將它們與世界衛生組織全球實驗室網絡分享，是可恥的。如果中國拒絕國際上獲取病毒樣品，許多人可能會不必要地死去。」

事實上，二○一三年，H7N9病毒在中國出現，就引起人類和動物發生感染，奪走六百多人的生命。更早的二○○二年十一月，中國爆發SARS，官方刻意掩蓋長達四個月，導致SARS席捲全球，造成三十個國家受害，八一三人死亡。台灣因為和中國密切交流，成為受害最烈的國家。行政院衛福部將SARS列為第四類法定傳染病，並創下一九四九年以來，和平醫院及周圍街道、鄰近大樓管制封鎖、其他醫療院所院外發燒篩檢的景況。累計那一波SARS疫情，在台灣造成三四六人受害，七十三人死亡。

新加坡在二○○三年三月初，就得到WHO警訊及協助，台灣卻在SARS流行發生後七個星期，世界衛生組織才派兩個人來到台灣（在時任衛生署長的涂醒哲寫了七封信給世界衛生組織，並兩度致函世界各國一四一個衛生部長之後）。同年五月十九日，世界衛生大會開會之際，在全球媒體轉播下，當時的中國衛生部長吳儀說：「邀請台灣參與WHO，是於法不符，於理不容，於情不合。」在會場外的台灣媒體便問她：「你聽到台灣二千萬人的需要嗎？」中國的WHO代表沙祖康竟用不屑的口氣說：「早就給拒絕了！」並且傲慢地說：「誰理你們！」沙祖康的蠻橫嘴臉，經媒體傳回台灣後，台灣人終於徹底看破中共真面目。

這次中國違反WHO協議，拒絕分享H7N9禽流感病毒樣本，讓各國盡速研究治療藥物，使國際社會再次暴露在當年SARS的高風險之中。對照日前爆發假疫苗風暴時中國人民向美國求助，習政權真的是離文明世界很遠、很遠！

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）