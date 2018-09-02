自由廣場》文化獨立 政治獨立

◎ 邱垂亮

日前市議員問柯文哲，敢不敢說自己是台灣人、也是中國人？柯回答，「沒有標準答案，我認為我是中華文化圈的一員。」也在現場備詢的教育局長曾燦金則說，「我是中華地區人」；文化局長鍾永豐則說，「我是台灣人，我受中華文化的影響。」

他們用心良苦，話說得很辛苦，很有意思，值得台灣人深思。他們都不說自己是「中國人」，算是正確，有點骨氣。比較來說，文化局長最正確，教育局長不很正確，柯市長最不正確。

中國文化歷史悠久，影響深遠。東亞各國、日本、韓國、越南等國，都深受中國文化影響，曾被說是中國文化圈的一員。但是，十九世紀、尤其是日本明治維新後，它們都明確表明、堅持、努力建構自己的獨特文化、國家認同，拒絕被認為是中國文化圈的一員。如今，如果說它們是中國文化圈的一員，它們一定認為是國家的奇恥大辱。

二戰後，日本、韓國、台灣等亞洲小龍的政經文化發展，深受歐美西方現代人權、民主、法治、科技、教育的影響，雖非完全卻也根本改變了它們的文化體質。人民的世界觀、價值系統、衣食住行生活習慣，越來越像英美先進諸國，越不像專制中國。這是有目共睹，不爭的事實。

加上台灣四百年來受南島本土、不同殖民統治的影響，政經社會現代化，台灣文化變得特殊、獨立，無庸置疑。身為二十一世紀當代文明發展主流、自由民主人權普世價值一員的台灣，還有人尤其是政治領導人如柯市長，自認為是腐朽封建專制中國文化的一員，實在荒誕不經。

台灣人要像日本人、韓國人，堅持我們文化獨立、政治獨立，我們是台灣人，不是中國人。

（作者為前國策顧問、澳洲昆士蘭大學政治系教授）