社論》八二三網軍攻台現形記

八二三熱帶性低氣壓帶來豪大雨，降雨量與強度超過當年肆虐中南部的八七水災與上個月的日本關西豪雨，雖重創南台灣，但災情仍比上述兩次水患災微。這本是不幸中的大幸，卻依舊難逃在野黨的重砲轟擊，與中國網軍跟國內特定網民的內外夾攻。其中，國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡所謂「老天有眼」的政治口水，以及流傳於臉書、LINE等社群網站的假新聞，更是水災現形記中令人咋舌的怪現象。

全球暖化日益嚴重，極端氣候頻繁出現，執政者必須嚴肅面對，苦思解決的方案；然而，天災固然無情，但是人禍在台灣的破壞力卻更為嚴重，政治人物以天災當成政治鬥爭的武器，有如在傷口上撒鹽，只會加深民眾的痛苦。故而，極端氣候是全球的共業，但是拿災難當成政黨攻訐的題材，卻是台灣特有的歪風。天災與政治人物或政治認同毫不相干，老天或許有眼，卻不會以無辜民眾為芻狗，來打臉吹牛浮誇的政治人物。此次水災，台灣的治水政策與工程是否發揮功效，必須接受嚴格檢驗，但平實而言，與天災頻仍、治水工程一向嚴謹的日本相比，台灣的表現還算及格。

八二三水災像一面照妖鏡，映照出政客不以國家人民利益著想之惡毒政治口水，更讓特定政治勢力與中國網軍在社群網路上合流破壞台灣的醜陋黑幕，現出原形。網路乃是新興事務，中國與特定勢力爭相豢養的網軍，就像網路的恐怖團體，平時就已埋伏在網路的各個角落，覬覦獵物，伺機而動。八二三水災，時間點接近年底縣市長選舉，更是一個網軍出擊的大好時機，於是一些令人匪夷所思的假新聞頻頻出現在社群網路。這些離譜現象，包括小英為趕赴災區而與媒體記者搭乘軍用裝甲車，抵達後便涉水勘災，卻只被截取搭裝甲車的部分，據此指控小英「規避涉水」；另外，一張與民眾打招呼的照片也被動了手腳，看似在嘲笑淹水中騎車的災民；而中國官媒環球時報更稱蔡英文勘災被災民痛罵作秀、「下去走會髒了名牌鞋」、是「女皇出巡」。更惡毒的，尚有捏造小英指示陪同救災的裝甲兵須「荷槍實彈」、「槍枝都上膛」等假訊息。這些假新聞在網路上迅速流竄，以假亂真，打擊執政者的威信。至於那些「老天有眼」的幸災樂禍、冷嘲熱諷，就更不在話下了。

網路攻擊具有強大的震懾效果，更可進行跨國境的突擊，政治人物一旦使用此一手段，便很容易上癮，變身為網路恐攻的幫凶。尤其，國家一旦成為網軍部隊的幕後藏鏡人，以其擁有的資源、資訊與權力，效果將更為驚人。例如俄羅斯介入美國大選、中國駭客侵入柬埔寨大選，均對選舉結果產生巨大影響；而近年攻擊台灣的境外網軍部隊顯係由中國官方所主導操控，因為此類假新聞製作的專業能力及發佈速度，例如八二三水災相關的造假訊息，顯然不可能是個別的網路客所為。事實上，國安單位已經評估、認定這些攻擊極可能皆是國家層級發動的「假訊息攻勢」。可怕的是，中國網軍與國內特定勢力分進合擊，相互呼應，已形成一支強大的游擊宣傳武力。

在中國軍機艦不斷繞台擾台及外交打壓下，台海形勢緊張，但大規模軍事衝突的可能性其實不高，真正對台灣的威脅來自於中國在台灣內部輿論戰場上的搶攻。極端氣候帶來巨大災難，台灣的政治場域何嘗不是淪為極端走向，在在對民主政治產生強大破壞力。此次水災網軍的攻勢，相關單位的澄清、反駁與反制，圖文並茂，頗能掌握時效，且具說服力，不但讓謠言、假新聞無所遁形，更使事實真相大白於世，發揮辨清黑白，安定人心的作用。網路作戰攸關國家的安危，執政者不能輕忽，必須反守為攻，主動出擊，方不致被中國網軍滲透破壞，落得敵國不費一兵一卒即瓦解台灣的下場。