自由廣場》德籍華裔談臺灣出路

◎ 徐沛

自一九八九年北京發生六四屠殺後，我就像無數大陸留學生一樣開始認同中華民國，也因此關注臺灣，希望臺灣國際化。

臺灣寶島，人見人愛。唯其如此，臺灣比別的華語地區命運多舛，分別淪為荷蘭與日本的囊中物。

在列寧依靠德皇支持，篡奪俄國革命成果，成立第一個共產極權暴政後，臺灣也像別的國家與地區一樣遭到共產國際滲透，投身共產恐怖主義運動的臺灣人層出不窮，延續至今。

也因此從一九四九年起，臺灣被迫接納躲避紅禍逃離家園的中華民國各省各族軍民。沒有以胡璉為首的國軍官兵浴血奮戰，保衛臺灣，共黨早就侵吞臺灣。

可惜試圖與中共裡應外合赤化臺灣的共諜在解嚴後浮出水面，打著各種旗號濫用臺灣的自由與中共極權專制遙相呼應，企圖消滅讓臺灣免遭紅禍的中華民國。

在平反戒嚴時期國民政府造成的冤假錯案時，千萬不要忘記白色恐怖源於國民黨主導的中華民國被迫防共反共。中共不僅造成至少八千萬無辜的大陸民眾冤死，而且對臺灣的滲透與威脅自解嚴後越來越嚴重。

在中共的滲透與打壓下，越來越多的臺灣人否認自己是中國人。其實臺灣一直因中華民國而獨立於中共暴政。即使創建臺灣共和國，也改變不了中華民國從一九四五年接管臺灣的歷史，而中華民國曾經追求用三民主義統一中國。

遙祝臺灣各界勇於承擔歷史包袱，突破現實困境。

中共用金錢收買臺灣的邦交國，臺灣可以把節省的開支投入清除共產主義貽害，援助大陸各省各族反共抗暴。

只有解體中共極權暴政，臺灣才可能國泰民安，創建自己的共和國。

（作者生於中國四川，現為德國籍詩人）