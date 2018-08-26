自由廣場》虎虎虎 唬唬唬

◎ 葛雋

台灣人民最怕什麼？相信絕大多數人怕中共領導人突發神經，怕中共軍隊突然武力攻台。

然而經過幾十年的風風雨雨，特別是近年來中國在國際舞臺的上竄下跳表演，尤其是美中貿易戰的爆發，全世界人都看穿了所謂強國的底牌，看透了中共的紙老虎本質。任何一個關心時事政治新聞的人都可以做出判斷：台灣人民大可放心，中共充其量只會在台灣海峽製造緊張和恐慌，而絕不會貿然發動戰爭。為什麼？因為中共領導人習近平比誰都貪生怕死。

我們從中共發佈的新聞看到，習近平每次出席軍委會議，都在強調「軍隊要絕對忠於黨」，明眼人都知道就是「忠於習」，也即是說，共軍中對習持異心的大有人在。因此，習近平對共軍是絕對的不放心，無論是閱兵還是軍演，只要習出席，絕對不會也不准有真槍實彈的出現。可以想見，一旦台海爆發危機，習近平怎麼可能敢授權他的軍委副主席代表自己向敵方開戰？他心知肚明，一旦手下人擁有了調兵遣將的真正權力，天知道哪一日手下人不會調轉槍頭瞄準自己？

去年六月十八日到八月二十八日發生在洞朗地區的中印兩國劍拔弩張軍事對峙事件，從共軍的「雷聲大雨點小」虎頭蛇尾悄然撤軍的表現，我們充分領教了習近平的「偉大軍事戰略思想」的實質——敢於打勝仗的共軍原來不過是中看不中用的「銀樣蠟槍頭」。

由此可見，台灣人民可以放心大膽地做自己該做的事，去勇敢實現自己的夢想。台灣越是強大，對中國越是威懾，對中共內部的分崩離析也越是一種推動力。

（作者為香港退休作家）