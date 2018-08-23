八十五度Ｃ的走味咖啡事件，引發國人同仇敵愾，與國際社會對中國粗暴霸凌的不齒，本以為會讓中國有所收歛，豈料在小英總統出訪回國後，中國依舊不改毒蠍本性，加碼演出高價買進薩爾瓦多邦交秀，對台灣窮追不捨。此舉不但無法達到擠壓台灣的效果，國際社會的反應更為強烈，美國除了國會議員提議中止美國對薩國的援助，美國國務院並引用台灣關係法，敦促中國節制，不可採取危害台灣人民安全、社會或經濟制度的脅迫手段，並稱將重新檢討美國與薩爾瓦多的關係。

買走薩爾瓦多在中國預定的班表之中，未來中國透過一帶一路的債務陷阱外交與金錢援助，台灣勢必面對更多類似的斷交事件，國際生存空間的壓縮只會越發嚴峻，吾人必須視之為新常態，並以此為政策思維的基底，找出對應之策。易言之，如今對中國的蠻橫打壓大表遺憾及譴責的制式反應，只能發洩些許不滿情緒，實質上於事無補，因此與其自憐自艾，感嘆國際政治之現實無情，不如收歛憤怒之情，探索事情真相，找出我國之所以備受打壓的癥結，並以理性尋找出路，方為正確的因應之道。

面對中國的脅迫，台灣致命的「阿基里斯腱」何在？眾所皆知，中國之崛起，主要得力於經濟大幅成長，乃得以龐大金流為後盾在全球推動一帶一路之債務陷阱外交，而台商在中國近三十年的投資，正是促成此一發展的助力，可謂居功厥偉。中國採行開放政策吸引外資初期，內有基本教義派的掣肘，外有天安門事件後西方國家的杯葛，但台商卻於中國發展艱困時期大舉西進，有效舒緩中國受到西方國家制裁的痛楚。以中國今日在國際政治與經濟體系之地位，與高漲的民族主義情緒，自然不可能承認台商的功勞，尤有甚者，更會極力曲解台商赴中國投資係為了佔中國的便宜，此種思維甚且延伸到台灣藝人至中國發展與中國觀光客來台觀光，衍生所謂「要賺中國錢就不能支持台獨」的謬論。無論台商對中國經濟發展功過的歷史公案何解？今日中國茁壯的經濟力量，以及台灣經濟高度依賴中國的結構，已讓兩岸之間淪為一種不對稱的關係，造成中國不但可在其國內打壓不願做政治表態的台企，更進而將黑手伸進台灣，以壟斷利益拉攏、培植台灣內部的第五縱隊，以及國家認同傾向統派的政治勢力與個人。這是台灣受到中國打壓卻難以有力反擊的結構性原因。

由此看來，台灣要有承受中國打壓之能力，首先就是減少台商對中國的投資，引導其回台設廠，重建締造台灣奇蹟時期舉世稱頌的產業供應鏈，便可有效降低台灣與中國的深度連結，使製造業復甦，提升就業與薪資，不僅可避免台灣受制於中國的恫嚇威脅，更可促成台灣的經濟成長，讓庶民有感。其實，英賴政府已大力排除五缺等投資障礙，以政策與租稅優惠扶植五加二新創產業，但振興經濟的力道與幅度仍有待加強。

此外，另一個國人必須面對的事實則是，以實質關係取代形式外交，應該成為政府對外擴展國際生存空間的重點方向。若說邦交國數目並不重要，實質關係才是台灣參與國際社會的根本，或許會被視為阿Ｑ式的自我安慰，然而，當前台灣與國際社會的互動，正是呈現如此的運作模式。不可諱言的，所有邦交國加起來對台灣的助力，恐怕比不過與美、日、歐盟這些非邦交國的實質往來。未來，台灣與其跟中國在邦交戰場上打金錢戰爭，不如將有限資源用在對國際社會的積極參與，並以民主、自由與人權為標準，恪守一個文明國家的責任。只要台灣的作為符合文明世界的普世價值，國際社會將可抗拒中國的壓力，接納台灣為世界村的良善成員。

中國打壓台灣已近歇斯底里狀態，這是霸權與統一思維的驅動，加上經濟與軍事力量日益增強，台灣承受的壓力將會有增無減。然而，當前台灣在兩岸關係中的艱難處境，其實是過去將中國當成生產基地，以迴避產業轉型痛苦所付出的代價。面對一個非理性且強大的敵人，光有嚴詞反擊，是毫無助益的；今後唯有徹底降低對中國的經貿依賴，務實地參與國際社會，多建立實質的夥伴關係，才能克服中國的霸權打壓與凌辱，走出自主之路。