自由廣場》台灣的吸引力

◎ 蕭嘉弘

蔡政府上任後，中國政府蠻橫地用限縮中國旅行團來台，搭配親中媒體操作，施壓台灣。但數字會說話：二○一七年來台觀光人數「不減反增」！尤其從中國來的自由行旅客，成長率勇奪第一，高達一百八十萬人次，直追日、韓，也重重打了中國政府和親中媒體一記耳光。

台灣人熱情友善又好客，自由民主的開放社會氛圍，有美食、有多元文化，還有如羅雪柔（Cheryl Robbins）所說，她所接觸到的外國旅客們對台灣最驚豔的是「山」！就是因為台灣觀光的好口碑，才會吸引愈來愈多的各國觀光客—包括中國。我們該致力旅遊品質的向上提升，更該建立對自己文化的信心，用成熟的心態和眼光看待、迎接愈來愈多來自不同國家的遊客。因為他們要看的，就是台灣的文化和特色，不是Chinese或Chinese Taipei等無知的舊思維。

觀光商機看好，據統計，未來三年至少八家新知名飯店成立，南京東路五段上的鳳梨酥名店，門口仍繞著兩排人龍；重慶南路和台中車站前，多了一間間背包客潮飯店。因此請不要一看見缺乏特色的夜市冷清，或台北在地人逛的東區店面招租，就膝蓋反射式地說是「因為陸客不來」，暴露自己訊息落後、信心不足的糗態。建立好「千萬觀光國度」該有的文化自信吧！

（作者為兼職導遊，台北市民）