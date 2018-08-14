自由廣場》今年民國幾年？

◎ 葉明叡

離台數年重回台灣，不免有些手續要辦，跑郵局、銀行、公務機關，總會有許多表格資料要填寫，而在「年分」欄位時常被要求填寫「民國」幾年。此實為返台最深刻的衝擊之一。

紀年法是人類社會為了溝通目的，所建立的衡量方式，以便確立事件發生的相對時間位置。在當前以基督教文明為基礎建立的世界秩序下，以耶穌誕生那年為起始點的「西元／公元」是最普及的紀年法。已開發國家中，使用西元以外紀年者，或許僅有日本國而已（以各任天皇繼位年為年號起始年）。

在中華民國統治下的台灣，至今仍採用由中華民國建國元年為起始年的「民國」為官方紀年法。想當然耳的理由，乃是因為中華民國的「民族建構工程」，至今仍在台澎金馬貫徹實施。

不論台灣經歷了民主化、寧靜革命或其他政治過程，現實中每日的生活方式和意識形態，仍臣屬於威權時代中國殖民者的架構之下，未曾改變。紀年法的「國」曆，仍是「中國」曆。而儘管法律上，只有「公文程式條例」規定公文書必須採用，但民間公司行號、乃至個人，亦常自發採用，或是在與公務機關互動時被迫使用。

這個現象，在離台數年歸來後親炙，更顯得鮮明、刺痛—不得不重新想起，原來我們至今仍在宣稱，我們是合法的中國，儘管在國外，我們的認同受到真正中國人的衝擊，我們的生存處境，無時無刻不受到真正中國人的打壓。不得不再次確認，原來，殖民主義的幽魂從未遠離我們。

若採西元作為紀年，理論上而言也不見得比民國為佳，畢竟它也是一個外來的、異教、異文明的紀年方式。但話又說回來，又有何必要非得發展「自己的」紀年法不可？若基於方便溝通，多數國家都採用西元，我們也採用西元又有何妨；同時，基於消弭殖民遺緒，廢棄民國紀年亦甚為正當。

（作者為美國Emory University研究生，台北市民）