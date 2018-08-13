自由廣場》姚文智或許傻了一點…

◎ 黃惟冰

近日經過台北市西門町街頭，赫然發現民進黨台北市長候選人姚文智自己拿著大聲公，在「東奧正名公投」的連署攤位旁賣力宣傳，一時五味雜陳。

毋須諱言，在「東奧正名公投」這件事上，民進黨就算沒有避之唯恐不及，也絕對沒有提供任何協助。否則，作為一個全面執政，又有扎實組織基礎的泱泱大黨，哪怕只是「私下暗助」，連署活動不會到現在都還無法跨過第二階段的門檻。

此外，就政治光譜而言，相信絕大多數願意參與「東奧正名公投」連署活動的朋友，都會對姚文智長期堅持台灣價值與本土優先的立場，給予高度肯定。換言之，單純以爭取選票而言，姚文智不管多賣力地宣傳「東奧正名公投」，能帶進來的選票恐怕都相當有限，不是一筆划算的「投資」。

在民進黨袖手旁觀，距離選舉又只剩下三個多月，時間與資源都極其有限的情況下，姚文智竟然還願意協助推廣「東奧正名公投」，這樣一件吃力，在台北市又不見得討好的事情，讓人不禁懷疑，姚文智是不是真的有點「傻」。

然而，平心而論，面對中國的壓力與誘惑，一路以來，有多少台灣的政治人物，態度搖擺不定，只想兩邊討好。短時間內看來似乎靈巧活潑，若長期觀察，小則一事無成，大則淪為北京分化台灣內部的棋子。而像姚文智這樣的人，或許「傻」了一點，但這恐怕才是台灣當下最為欠缺的政治性格。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

姚文智的廢話

◎ 黃國忠

自由時報報導「姚文智：選輸就退出政壇」，看完後覺得根本是廢話！

姚文智以前說「選第三名就永久退出政壇」，現在改口「選輸就退出政壇」，又怎樣？如果沒有立即行動，馬上辭去立委，宣示奮戰決心，沒人會相信你。

道理很清楚，市長選舉姚文智不是贏就是輸；選上市長贏了當然要辭立委；沒選上輸了當然要履行承諾辭立委，「退出政壇」。既然贏也辭輸也辭，為什麼不馬上辭？這才叫「決心」！才會讓人刮目相看！才有票！不然嘴巴說說誰不會？

（作者任職廣告業，台北市民）