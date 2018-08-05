自由廣場》宋芸樺、柯文哲有什麼不同？

◎ 黃惟冰

藝人宋芸樺針對日前自己一句「最喜歡的國家是台灣」，在中國微博上發文解釋，強調「我是中國人，一個九○後的中國女生，台灣是我的家鄉，中國是我的祖國…」。

在此同時，台北市政府在送交給議會的報告中則坦承，柯文哲在去年雙城論壇上發表的談話內容，確實有兩份不同的講稿，而送交給國安會的「初稿」，其中並未出現「兩岸一家親」與「建構兩岸命運共同體」等文字。

宋芸樺身為藝人，近年又轉往中國發展，之所以要出賣自己的言論自由與國家認同，不過就是為了人民幣。至於柯文哲，則稱「兩岸一家親」以及「建構兩岸命運共同體」，都是為了讓世大運可以順利舉辦。乍看之下，同樣是向中國低頭，宋芸樺是為了一己之利，而柯文哲則是公眾利益，後者看似用心良苦，其情可憫，但，真的是如此嗎？

第一，宋芸樺只能代表她自己，說出再多的傾中言論，都無傷台灣的國家尊嚴。相較之下，柯文哲做為台北市長，他對外代表兩百多萬的台北市民。他的傾中論述，影響廣泛而深遠，不僅在國內製造出北京得以見縫插針、分化台灣的機會，更將在國際社會造成許多對台灣主體性有害的解讀。

第二，宋芸樺改口「我是中國人」，不論自願的成分有多少，都屬個人行為，旁人再不喜歡，大可置之不理。然而，柯文哲去年從上海返台後，一方面不斷為自己抱屈，說中央政府「放他一個人去對付阿共」；另一方面，又堅稱自己的講稿確實有送交國安會，更一再重申「自己沒說謊」。如今回顧，柯文哲當初打的算盤，不就是要把蔡政府一起拉下水，當作自己傾中言論的擋箭牌嗎？這樣自己犯錯在先，卻還牽拖、誣賴他人，未免太不厚道。

總結而言，宋芸樺在商言商，為自己負責，能否兼顧人民幣與新台幣，市場與觀眾自會做出決定。至於柯文哲，則要為台北市負責，到底「兩岸一家親」與「建構兩岸命運共同體」，能否為市民所接受，年底的選舉肯定會所有反應。不過，基於是非曲直，針對講稿一事，柯文哲應該先向蔡政府公開道歉。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）