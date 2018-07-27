自由廣場》英國 溫布頓 中華台北

◎ 陳志今

對於一個長久旅居國外的僑民來說，每每聽到英國媒體對台灣的報導，總是令筆者心頭為之一震。最近數個月來中共對於各個國家的航空公司強行要求修改台灣地域名稱，甚至強行取消台中舉辦東亞青運一事，令國人感受到前所未有的惡意。令筆者心寒的是，這場寧靜革命也逐漸在英國發酵，而且是從不受政府控制的獨立媒體先開始。

以下是筆者觀察到的證據。今年的英國溫布頓網球公開賽，國人想必都聽聞我國好手謝淑薇跌破大眾眼鏡將世界第一球后第三輪打出局。這是一場在星期六下午的直播賽，更是在溫布頓最大的第一球場舉行，在英國數百萬人收看的情況下播報員激動的說著「從中華台北來的大黑馬！」事隔一星期後台灣小將曾俊欣更在對戰英國本地球員，有著主場觀眾大力支持下，奪得青少年組冠軍。在他舉起獎杯的時候主播也同時說「該小心這個從中華台北來的小子」。甚至在今年初舉行的冬季奧運，當台灣的代表入場時，記者宣告中華台北入場不到幾秒，連介紹這個國家都沒有就進廣告了。

若讀者認為，溫布頓只是按照國際賽事的慣例稱呼台灣為中華台北，那可就大錯特錯了。事實上，英國的媒體數年前是可以自由稱呼中華台北為台灣的。2010年盧彥勳在溫布頓網球公開賽打敗美國羅迪克時，播報員並不理會告示上標記的中華台北，同樣以振奮的心情吶喊稱呼盧為「從台灣來的網球員」。那時候台灣球迷進入球場有國旗彩妝都不會被攔阻，但現在連在球場邊吶喊台灣都可能被警衛關切！在倫敦奧運時，倫敦著名的攝政街懸掛各參賽國國旗，被中共官方要求撤下台灣國旗，引發輿論一陣撻伐（攝政街有自己的商會管理，非官方管轄）。此事發生後，在一星期後的開幕儀式時，英國廣播公司女主播在台灣入場時，待男主播一說完「奧會模式」的中華台北介紹詞後，甚至直接接話表明︰「中華台北，前名為福爾摩沙。在葡萄牙文中指的是美麗之島。我相信也是的」；語畢還繼續加碼：「一個兩千三百萬人的國家。他們較喜歡稱他們的島嶼叫台灣」。

身為從台灣來的僑民，筆者總是念茲在茲的確保我所接觸的每個英國人都知道台灣的好與台灣的美。當中共處處以官方打壓我們的時候，就是我們以國民外交推銷自己的時候了！

（作者為英國僑民）