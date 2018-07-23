自由廣場》從台灣政治發展看「實獨」與「虛獨」

◎ 陳儀深

最近讀到一本即將口試的博士論文，研究在日台獨運動――以《台灣青年》為中心(1960-1979)，其中有關台灣民族論、台灣人內涵的演變以及國民黨政府的打擊策略，已有前人寫過在此不論，但是它以1971年聯合國處理中國代表權問題作為觀察點、作為斷限，發現這一群年輕的台獨運動者，竟以社論的方式（1971年10月號）一方面歡迎中華人民共和國加入聯合國，一方面「反對聯合國驅逐國府」。

他們這一群人在1960年代基於戰後台灣地位未定論，否定國民黨政府統治台灣的合法性，照這邏輯應該在季辛吉訪中、聯合國準備接納中共的時候，趁機打擊國府、趁機宣揚台灣獨立？但是沒有，因為他們認為國府的困境也將是台灣的危險，驅逐國府也等於「忽視台灣一千四百萬人的權利」。換句話說，他們基於台灣安全的理由，希望台灣（中華民國）作為一個普通會員國、繼續留在聯合國。這篇論文發現，《台灣青年》從1971年中華民國政府失去聯合國的中國代表權以後，從現實面修正了國家論述，「承認國府」。原來，比民進黨的1999年決議文早了28年，就有這種從現實出發的台獨論述。

筆者曾經根據外交部檔案寫過一篇相關的論文，指出1971年4月美國國務院發言人布瑞(Charles Bray)拋出震撼彈，一方面說台、澎主權懸而未決(unsettled question)，一方面說此一問題應由ROC與PRC「和平談判解決」，筆者認為美國選在這個節骨眼去揭開「台灣地位未定論」，其實是在提醒台灣問題不是中國問題，是在為雙重代表權案拉出空間，可惜當時的ROC政府猶豫不決、錯失留在聯合國的機會。不過布瑞所謂交由兩岸政府自行談判解決，美國位置何在？台灣會不會成為刀俎魚肉？確實是布瑞的失言，好在尼克森總統親自出馬迅速滅火。

關於台獨論述，個人認為有已經獨立說、尚未獨立說兩類，民進黨接受了陳隆志教授的「有效自決、演進獨立」論屬於前者，九0年代的民主化伴隨著政黨轉型，國民黨和民進黨一起趨向中間路線，1999年的台灣前途決議文和李登輝的兩國論是為明證（後來連、馬的倒退是另一回事）。儘管台灣的國家正常化還需制憲正名，但不能無視於―現實而言―確保民進黨執政是走向獨立的必要條件，今日某些獨派朋友以「尚未獨立說」為唯一判準，隨便區分華獨台獨，執己非他，甚至操切辱罵民選總統，恐怕淪為「虛獨」而不自知。

（作者為中研院近代史研究所副研究員）