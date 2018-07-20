自由廣場》派遣工歸零之必要

◎ 王錫璋

行政院拍板，中央政府七千多名派遣工，兩年內歸零。筆者認為這是必要之政策。

十幾年前政府開始實施派遣制，被認為是勞工長期低薪的元凶，現在能回轉過來，應是好事之一。筆者從事公務三十年，前四分之三期間，政府機關並無所謂派遣工，當時筆者服務的公家圖書館，因為搬遷新館，業務擴充很多，但正式員工編制，只能增加少數。故不得已，須招雇臨時工作人員。但筆者服務機關對臨時人員亦有分級、升遷制度，從工讀生、助理員、額外幹事，到行政院核准的約、聘雇人員，都有一套考核、升等管理辦法，薪水也會跟著升，故即使不是正式員工，還是有著努力的目標。加以這些臨時人員都是機關自己考評、管理，同仁也把他們當自家同事看待，他們對機關就比較有向心力。

後來，勞基法實施了，政府為了怕負擔過多的勞退基金，開始逐漸實施派遣及外包制度。許多專案，我們明明編列人事費用，一個人有三萬二的薪水，派遣公司派來的員工，實領卻只有兩萬七左右，筆者當時就覺得被派遣公司賺很多了。這跟農產品一樣，多一層盤商，就多一層剝削。另外，這些派遣工，主要管理者是派遣公司，對機關就缺乏熱情些。

派遣公司在商言商，當然也會盡量壓低派遣工的薪水和福利，這是國內基層勞工薪水長期不振的原因之一。

（作者為國圖退休編審）