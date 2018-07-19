自由廣場》評國民黨「自我感覺良好」

◎ 邱智淵

民進黨召開全國代表大會，為了年底選舉發表了「改革，挺下一代」的選戰宣言，並進行內閣改組以爭取民眾的認同與相挺。

相對民進黨對於選舉的主動積極，號稱要雪恥的國民黨卻一副老神在在，以為民進黨的選情不佳，民眾一定會鐘擺過來，投票支持國民黨，好像已經看到勝利，準備班師回朝了。迄今黨主席動輒神隱不見，黨職幹部也好像放暑假去了，看不到發表任何宏觀理念、高遠前瞻的政見，沒有任何熱情勤勉地說服選民，只是不斷地對民進黨政府冷嘲熱諷，彷彿只要酸言酸語就能讓國民黨贏得年底大選，二○二○年再度登上總統寶座。

國民黨在嘲笑姚文智的勝選機率不高時，彷彿都忘記了自己在兩年前下野以來，一直都在「加護病房」中奄奄一息。這樣的政黨努力改變自己，讓選民重新接受都來不及了，怎麼還有這麼多的時間看別人笑話呢？

國民黨自以為的情勢一片大好，詳情是六都中除了新北市選情穩定領先外，台中市陷入迷離狀態，藍營大本營桃園市、綠營鐵票區的台南與高雄，則連對手的車尾燈都看不到。至於台北市，即使綠營支持者分裂，丁守中也沒因此佔到便宜，柯文哲民調仍高。這樣只比二○一四年好一點點的選情，國民黨就見獵心喜，毋寧怪哉！

在縣級部分，國民黨除了在宜蘭縣有可能攻下一城外，其他民進黨執政的縣市，國民黨沒一個地方有充分把握的，原來評估有勝算的彰化縣、新竹縣、嘉義市與澎湖縣，因為黨內內鬥激烈，勝選機會流失中；原來藍營鐵票區新竹市、基隆市也因後繼無人、對手表現優異而漸失去優勢。

這樣不知臥薪嘗膽、自立自強卻又內鬥激烈，絲毫都不會對人民感覺抱歉的政黨，別說要吸引年輕人了，更早已得不到台灣人民的尊敬。

這次的選舉其實是國民黨重新取得台灣人支持的大好機會，在目前執政黨表現不佳的情境中，國民黨人只要堅守崗位，團結、勤政、踏實，認真發現民進黨政府的缺失，並且努力地提出好的意見與政策，自然能夠得到民眾的支持，也能夠證明國民黨不靠金與權仍能贏得人民的信任，可惜全黨從上到下彷彿都在「窮忙」，忙一些跟老百姓全然無關的事物。

這樣「自我感覺良好」的政黨，要說會贏得年底大選，誰相信呢？

（作者為獨立評論人，曾任國大代表）