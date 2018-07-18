自由廣場》東奧正名雖撤案仍應進行

◎ 沈建德

青少年溫網台灣曾俊欣奪冠，溫網官方臉書稱他來自「中華台北」，英國球迷嗆，他「來自台灣」。同樣問題也將在2020的東京奧運發生。故民進黨全代會黨代表提案，反制中國霸凌國際航空公司把台灣列入中國，但被蔡英文冷處理。另外，東奧正名則是提案人撤回，理由是恐被操作成意識形態模糊焦點。另外一說是，用「台灣隊」名義恐日本不讓參加，選手參賽權泡湯。

這些都不是理由。1964年東京世運，台灣不就是用「台灣隊」名義參加的嗎？不只東奧，還有不少屆奧運也是用「台灣」之名。中華民國1949年逃亡台灣後，第一次的奧會1952年在芬蘭，它沒參加。之後1956年澳洲墨爾本奧運，用「福爾摩沙—中國」參加。1960年義大利羅馬奧運改為「福爾摩沙」。1964年日本東京、1968年墨西哥奧運，都用「台灣」，而中華民國都有參加，這是意識形態嗎？

1968年國際奧會決定1972年德國慕尼黑奧運准用「中華民國」，因此中華民國要求1976年加拿大蒙特婁奧運援例。可是1971年聯合國2758號決議北京代表中國，故1972年雖准用「中華民國」，1976年奧會就要求用「台灣」了，但中華民國政府拒絕接受，退出比賽。1979年，國際奧會執委會在日本名古屋開會，透過「中國會籍危機處理小組」，幾經波折，以「中華台北」成交，並在1984年洛杉磯奧運第一次使用。

1971年被趕出聯合國，在奧會「台灣」被改成「中華台北」，這些都是中華民國幹的好事，中國國民黨哪敢操作這個議題？若這次日本不讓我們的代表隊用「台灣」名義參加，則頂多像羅馬世運選手進場時，「中華民國」舉牌抗議被迫用「台灣」名義而已，楊傳廣銀牌不是拿回來了，哪裡會影響選手的參賽權？

（作者曾為省運、全省田徑賽標槍冠軍。https://www.facebook.com/TPGOF）