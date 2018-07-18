自由廣場》懷念「四大毒草」楊國樞

◎ 沈政男

前台大心理系教授、中研院院士，為心理學本土化與台灣民主化做出偉大貢獻的心理學家與思想家楊國樞過世了，享壽八十六歲。

楊教授的專長是人格心理學與社會心理學，他在拿到美國伊利諾大學心理學博士後，返回台大心理系任教，一直當到了系主任，並曾任台灣心理學會理事長。他對心理學的貢獻主要有二：一是把心理學界盛行解釋人的性格的「五大因子模型」，在納入華人社群的研究資料後，擴增為「七大性格模型」，因為他認為性格的形成與社會文化息息相關；二是把心理學本土化、中文化，將原本只以西方人為受試者的心理學實驗，在華人身上施測，藉以驗證理論的普遍性，並以本土資料擴充其局限性，編製了適合本土使用的心理測驗量表。他的學術成就也揚名海外，曾到香港協助創立中文大學心理學系，並在中國大陸多處講學，協助播下心理學的種子。

光憑上述的專業成就，楊教授就足為後世表率，然而他不只是埋首研究室，更走出學院，以知識份子的良知與勇氣，在獨裁戒嚴年代為受壓迫的台灣人民發聲，為台灣民主運動照亮前程。當時他經常撰寫文章針砭時事，與胡佛、李鴻禧與張忠棟被國民黨視為自由主義的「四大毒草」。一九七九年美麗島事件爆發後，他們企圖發文聲援黨外人士，但被媒體封殺，此後便遭受情治機關的監視與騷擾。楊教授的政論啟蒙了年輕人的政治意識，許多黨外文青都是看他的文章長大的。

解嚴後，楊教授於一九八九年與諸多自由主義學者創立澄社，並擔任首屆會長，繼續為台灣尋找光明出路，直到這些年因中風臥病在床才真正休息。

楊教授出生於中國山東，在幾十年前是人們口中的「外省人」，而且成長於黨國教育與高壓統治年代，他能透過敏銳的哲思與深邃的反省，選擇擁抱台灣，奉獻本土，並在學術研究與社會參與上都獲得巨大成就，值得台灣人感念與心理學後輩效法。

（作者為台大心理系碩士生、醫師）