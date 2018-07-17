自由廣場》王受文與馬英九

◎ 林金忠

美國總統川普提出對二千億美元的中國進口商品徵收十％關稅草案，使得中美貿易戰再升級，中國商務部副部長王受文回應美國應先把對著中國的槍放下，並且信守承諾，才能進行有助於終結雙方貿易戰的會談，王受文還嚴辭指控美國才是點燃戰火的貿易惡霸。這樣的言論應該更適用於台灣對中國的回應才對吧！有什麼比中國天天以近二千枚飛彈威脅台灣還嚴重的嗎？中國是不是應該先把這些對準台灣的飛彈全數撤下，並且信守承諾，才能進行有助於終結兩岸間爭端的談判呢？怎麼只會指責他人是點燃戰火的貿易惡霸，卻完全無視於自己的超級惡霸行徑呢？

台北地檢署以違反證券交易法之非常規交易、特別背信、刑法普通背信等罪名將馬英九起訴；並請法官從重量刑，馬英九重砲回嗆檢方欲加之罪，何患無辭，國民黨人更是集體宣稱這是檢察官奉命辦案的政治追殺。這樣的言論應該更適用於陳水扁對馬英九的回應才對吧！有什麼比中途換法官、教唆做偽證、公開對個案下指導棋還嚴重的嗎？馬英九是不是應該先承認自己確實將黑手伸入司法干預扁案呢？怎麼只會指責別人是欲加之罪，何患無辭，卻完全無視於自己的超級殘暴行徑呢？

喔！知道了，原來馬英九與王受文都一樣有中國人血統，原來他們都只會拿自己為非作歹的經驗來指責別人跟自己一樣，原來這是邪惡中國人的本質！

（作者為大學兼任講師，雲林縣民）