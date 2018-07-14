社論》轉型正義不能僅止於政治層面

颱風來襲前夕，三中案、舊（國民黨）中央黨部交易案，台北地檢署全案偵結，依證券交易法之非常規交易、特別背信罪、刑法背信等罪嫌，起訴前總統馬英九等六人。北檢指出，馬英九等人機關用盡，力謀脫罪，犯後態度不佳，建請法院從重量刑，以示警戒。

被告陣營，自然又是抗議政治迫害的戲碼，此案且交給司法定奪，吾人不必多加評論。但此案所凸顯的病灶，涉及轉型正義的部分，倒是值得一談。中影，中廣，中視，乃是黨國從中國敗退台灣，國庫通黨庫的典型例子。國有資產經過黨國上下其手，搖身一變成為黨產；到了馬英九又黨有轉私有，最後走完國有資產私有化的路。黨國時代到民主時代，有多少這樣的暗盤交易，實需徹底查明究處。凡此，以及當年的黨營事業，編織特許事業的政商依附關係，皆牽涉到經濟面向的轉型正義。

中影，中廣，中視，當年國庫通黨庫之後，淪為國民黨的宣傳機器，長期為黨國意識形態效勞，洗腦台灣人民，打壓民主運動，摧殘本土語言文化。這一類的黨政媒體，民主化之後改頭換面，繼續以黨國附隨的姿態，為黨國遺緒充當喉舌。現在，它們當中，許多成為「反獨促統」的擴音機，受盡新聞自由、言論自由的保障，卻密切配合北京一黨專政，對台灣國家正常化進行無日無夜的襲擾，形同國台辦在台分支機構。這便凸顯出另一個嚴重的問題，亦即媒體面向的轉型正義，至今似乎還未能觸及。

上月底，新北市蘆洲區鷺江國小，有教師帶學生到鄭南榕基金會進行校外教學，參觀「查某人ê二二八攝影展」。事後，有異議的家長向新北市某市議員陳情，遂引起正反雙方政治干預校園的交火。更常見的校外教學，帶學生到慈湖、頭寮、中正紀念堂，黨國時代至今仍被視為理所當然。舉辦這樣的活動，好像未曾被形容為政治干預校園。事實上，從轉型正義的角度來看，崇拜威權統治的象徵符號，才是真正可怕的洗腦教育。設想，今天德國若有校外教學，帶學生去參觀希特勒的象徵符號，會引起甚麼樣的負面反應？這件爭議事件所凸顯的，乃是教育面向的轉型正義。

今天會發生這樣的爭議，不是帶學生到校外學習民主自由有錯，而是過去被黨國洗腦成功的人，至今不但還在抗拒自我改造、敞向民主，甚至激烈杯葛轉型正義的落實。鷺江國小的例子，家長陳情，市議員出面，背後隱約可以感受到某一種社會潛意識，很容易被抗拒改革的勢力所利用。事實上，二○○八，毫無民主改革的國民黨，利用社會對阿扁執政的失望，由黨國之子馬英九領軍，輕輕鬆鬆便班師回朝，導致台灣民主退潮，便足以說明此一社會潛意識多麼不可輕忽。社會面向的轉型正義，這次本土政權如果不在這個面向多下工夫，萬一重蹈覆轍就冤枉到家了。

談到這裡，不禁令人油然想起，年金改革聲中，前行政院人事行政局長陳庚金，在全國公教軍警暨退休人員聯合總會會員大會呼籲現職軍公教「能撈就撈」，「能混就混」，「大家來拖垮這個政府」，台下熱烈回響。現在，多數公務員忠誠於國家自不待言，但也仍有少數依戀威權價值者在關鍵職位上，他們熟諳行政技術細節，若有心「拖垮這個政府」，也不無破壞能力。這個政府內部的轉型正義，也是小英政府必須審慎為之的面向。

去年底，立法院通過「促進轉型正義條例」。今年五月底，促進轉型正義委員會完成任務編組。轉型正義的任務，包括開放政治檔案、清除威權象徵、保存不義遺址、平復司法不法、還原歷史真相、處理不當黨產和其他轉型正義事項。初步看來，似未觸及經濟、媒體、教育、社會等面向，有可能讓轉型正義僅止於政治層面，而無法深度鬆動黨國體制的盤根錯節。果真如此，不僅是本土政權自陷於看不見的沙漠風暴，也會讓台灣走向正常民主國家平添不可測的風險。