自由廣場》颱風假顯現的集體弱智

◎ 陳瑞雄

因瑪莉亞颱風北北基未同步放假，以及是否放了「爽假」，引起不小的爭議。颱風假的最終裁量權基本上是由縣市首長下達，因此，能否依科學資料與若干不確定因素做出「正確」的決定，隱隱之中成了首長們賭梭靠運的不可承受之重。

然而，縣市首長這種矯情式、靠死板數字、要死大家一起死的颱風假管理模式，說穿了不過是一種集體弱智、規避責任的表徵！從而產出一堆謹小慎微的維諾討好者，卻少能孕育出有決斷縱深，擘劃國家大計能力的政治家。（萬事具備了，才敢、才願做出決定，納稅人有必要養你這種父母官嗎？）

若只因北海岸的某段超過七級風，就據以宣布全域放假，那季風期間的澎湖豈不停班停課連連？又譬如，颱風導致那瑪夏部落聯外道路沖毀，理應放假救災。而同時間岡山區只是路面積水，此時若宣布全高雄一起放假，適當嗎？颱風假，當然要視實際狀況因地制宜，各界應往這方向思考，別再噴政治口水了！

（作者為高等教育工作者，屏東市民）

國際笑話

◎ 宋醇誼

沒有颱風假的日本人、韓國人，如果看到昨天風和日麗的新北、桃竹苗等縣市都在放「颱風假」，會不會在網路上表達禮貌的疑惑？或是戲謔的嘲笑？還是根本像到了動物園一樣顯現出誇張的驚訝？

管你是神、是政客、是魯蛇，請坦白承認，台灣這種動不動就在無風無雨的日子放颱風假，總有一天會變成國際笑談，因為這足以證明台灣政府治理之失能，以及社會集體拒絕面對現實、集思廣益解決問題的落後現象！

（作者為家庭主婦，新北市民）

勞基法中制定「天災假」

◎ 許又方

關於颱風假，筆者認為，既然風雨對各地的影響都不盡相同，且媒體隨時都在披露颱風動態，那麼一般民眾若能隨時根據媒體資訊，並結合自身面對的實際情況，應能在上班上課前預先判斷是否該出門，而非由政府來幫你決定。因此筆者建議，政府應在勞基法中制定「天災假」，不論所處地區風災受損情況如何，只要民眾因天災造成的阻礙而致無法出門上班，並能舉證（例如氣象局事後公布的各地區風力、雨量，或者自行拍攝實際的狀況影像），那麼公司就應予准假。

（作者為東華大學教授）