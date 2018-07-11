自由廣場》司法迫害國民黨？好好笑！

◎ 康友財

馬前總統被起訴，一些國民黨人喊著「司法迫害」甚麼的，實在好笑！從來只聽過國民黨以司法迫害異議人士或政敵，還沒聽過國民黨被司法迫害的。先別說徐水德的歷史名言，老百姓可沒那麼健忘，當初特偵組檢察官教唆偽證入罪陳水扁，還有扁案審到一半換法官，又新創甚麼「實質影響力」說，那才叫司法迫害吧！

天可憐見，歷經兩次政黨輪替，台灣的司法慢慢卸除黨國色彩，開始有中立的希望，而且只是希望喔！因為萬一國民黨重掌政權，以當初動用特偵組「東廠」的手段關押蔡英文，我個人是一點都不會驚訝的！

陳水扁的見識、能力與操守評價不一，但如果說陳水扁受到司法迫害，這一點很少人會反對！然而問題根源恐怕不在司法迫害，而在台灣的司法人到底甚麼時候才能學會正直、自主、自重，不受政治勢力操控？蔡守訓先生，您要不要先來回答？

（作者現任教職，桃園市民）

◎ 蔡美珠

北檢起訴馬英九，個人認為相當有意義：

一、代表當初解散特偵組的決定是對的，只要有心偵辦，沒有特偵組一樣可以辦的水落石出。

二、三中案讓國民黨損失幾十億元，身為黨主席的馬英九竟然想以一句不知道來推託責任，這樣還想回鍋競選二○二○的總統？

三、過去常常有人說馬英九操守沒問題但能力有問題，但經過北檢這麼一起訴，馬英九的清廉是否還經得起考驗實在大有疑問。

綜此，真該給北檢按個讚，查案比特偵組查的還深入。

（作者為退休教師，新北市民）