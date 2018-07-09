自由廣場》想起小鷹號航母通過台海

下次過招：美國軍艦高雄整補？

◎ 雲程

兩艘美國海軍神盾驅逐艦USS Benfold與USS Mustin，七月七日通過台灣海峽北上返回母港橫須賀。

美軍驅逐艦採台海路線北返，是為避開颱風嗎？看瑪莉亞颱風還在關島附近，距離台灣1000公里以上，根本沒影響。加上台灣海峽偏淺、空域又狹窄，要進行現代技術下的戰鬥，很有問題。適合進行海上戰鬥的區域，反而是東海、一二島鏈間的菲律賓海與南海。於是，兩艘驅逐艦選擇台海，必然著眼政治。

此事讓人回想到2007年11月22日，小鷹號航母戰鬥群在與日本海上自衛隊進行演習後，到香港度假過感恩節。USS Mustin正是小鷹號航母戰鬥群五艘軍艦之一。很例外的，那次是由駐港解放軍（非外交管道）轉知美軍中方嚴拒的決定，旋即北京又變卦允許小鷹號進港。

小鷹號拒絕接受北京前倨後恭的侮辱，以雙颱MITAG與HAGIBIS在菲律賓左右為由，採台海路線北上還以顏色，沿途還派出艦載機偵察戒備。雙颱夾擊的海象，比現在更嚴峻。

這不是孤立事件，當時北京已先拒絕兩艘美軍獵雷艦進入香港躲避颱風和加油；也拒絕驅逐艦USS James E. Williams與C-17運輸機進入香港補給。事後美軍透過北約系統公布：中國潛艦在太平洋水域，突破美軍監控逼近小鷹號。指的就是事發前美軍與自衛隊的演習。

我們很難明瞭當時劍拔弩張的氣氛與原因，但證實：即便國際有完整海事協助與救難制度，作為條約簽約方的中國，仍會野蠻的背棄人道義務。

時間上，七月七日是連北京都拒絕承認的抗戰紀念日，他們現在紀念的是1931年的九一八，並以此為基礎湊足十四年的中日戰爭，意圖背棄「舊金山和約體制」的羈絆。

條約上，1895年日清〈馬關條約〉發表後，除三國干涉還遼外，日本還與國際社會斡旋，最後得出：日本不割讓台灣、英國不佔領台灣，特別是以內閣決議向九國公使承諾「帝國政府承認台灣海峽全部為公共航路，從而宣告該海峽非日本專屬亦非日本管轄，並約定帝國政府不割讓台灣與澎湖島給他國」。 台灣與台海本為國際關切議題，並非中國禁臠。但我們能期待北京尊重歷史與遵守條約？很難！

鑑於美軍萬噸以上軍艦在高雄外海下錨整補，早有法源，且從去年底已完成簽約整備。這或會是下次美中過招的劇情。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）