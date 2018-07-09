自由共和國》余杰／華為高管變身海軍首名女艦長：華為確實是軍方企業

余杰／旅美華裔人權作家

中國《解放軍報》報導，四十歲海軍女副艦長韋慧曉，即將參加艦長考核，將成為中國海軍歷來首位女艦長。

報導指出，韋慧曉是中共黨員，南京大學大氣科學本科畢業，其後在中山大學取得地球科學碩士及博士學位，曾加入華為擔任行政管理工作。之後申請加入海軍，海軍方面讓她加入當時正在組建的航母接艦部隊。由此，她成為中國第一艘航母「遼寧艦」成員，並獲任命為航海部副航海長，成為航母上首位女副部門長。

二○一五年四月，韋慧曉成為「長春艦」實習副艦長，通過考核後於二○一六年三月，成為海軍首位女副艦長。二○一七年九月，她再因表現優異，獲任命為「鄭州艦」實習艦長。

這位七十年代後期出生的知識女性，為何願意捨棄在華為的高薪工作，加入待遇相對菲薄的中國海軍？這位學生時代曾經赴西藏義務支教的廣西壯族女性，難道從未發覺藏族和壯族等中國境內的「少數民族」所受之種族歧視？

韋慧曉加入「厲害了，我的國」、「厲害了，我的軍」的大合唱，絕非偶然。不要跟我說什麼「忠黨愛國」、「保家衛國」之類的大話，他們都是錢理群教授所說的精緻的「利己主義者」，他們知道像獵豹一樣猛力一撲，能夠獲取什麼樣的獵物。對於此類「自願為奴」者，我早已放棄了苦口婆心說服他們愛真理、愛自由的企圖。在他們眼中，愛真理、愛自由的人都是傻瓜。

不過，我願意提醒他們：如果他們懂得「翻牆」，也敢於「翻牆」，就去看一看鎮江退役老兵被現役軍人血腥鎮壓、多人死亡、數百人受傷、上萬人被拘押的真相吧。中共願意拿出百億鉅資去收買台灣那些在年金改革中利益受損的國軍退役官兵，以示統戰；偏偏對參與過對越戰爭的殘疾老兵一毛不拔，甚至不許發聲。這樣的政權值得用生命去捍衛嗎？鎮江退役老兵的今天，就是韋慧曉們的明天。

而這則新聞更引起我注意的是，韋慧曉從華為「跳槽」到海軍，宛如到隔壁串門子一般方便。從這個細節中可以發現，華為不是真正的民營企業，而是中國軍方的「隨附組織」，或者說就是軍方創辦並幕後操控的企業。華為董事長任正非及若干高管都是退役軍官，任正非管理企業的方式，全部照搬軍隊中「軍人以服從命令為天職」的那一套，公司內部以「常委」稱呼高層管理者，以「某某方面軍」稱呼各大部門，任正非本人儼然就是一個縮小版的毛澤東。華為既不上市，也不公佈財務報告，比海航、安邦更神秘莫測。

所以，美國國會通過決議，禁止美國政府部門購買華為產品，絕非杞人憂天、無的放矢。使用華為的產品（如手機），就等於在中共面前祼露敞開自己所有的資訊與隱私。在「一九八四」的世界裡，華為就是「老大哥」那一雙無所不在的眼睛。