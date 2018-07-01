自由廣場》放手讓下一代學習挫折與自主

◎ 陳祖輝

最近朋友間討論熱烈的話題，是國內某周刊的主題：「世代新危機—超載的教養」，看了之後深深發覺，目前台灣年輕人缺乏獨立與責任感，其實與父母長期過度保護與期待有關。現代父母似乎只重視小孩的學業表現，對於家務事與社會貢獻參與，很少要求小孩學習或幫忙做。通常可見的是，這些小孩吃完飯後，碗直接放在桌上，父母隨後幫忙收碗，小孩跑到房間看書。

我曾聽過鄰居分享自己小孩在校打掃被老師表揚的案例，她說：「在家我都捨不得讓我們寶貝做家事，結果她到學校做得這麼投入！」聽畢，我簡直無言！此外暑假已開始，近來我在臉書上看到許多朋友帶著小孩去國外遊玩，但他們鮮少利用暑假或平時培養子女學習獨立自主的能力，甚為可惜。

我們都不喜歡「媽寶」這個負面的形容詞，但「媽寶」其實是父母親平時削弱子女作主的結果！許多家長犬儒以為，只要給予小孩良好的教育，讓他們取得升學上的優勢，將來有助於階級向上流動，一旦有好的學歷與職業，其他能力培養如：誠實、合作、責任感、尊重與同理心好像自然學會？其實不然，我看過部分學生的學業表現很突出，但在團隊合作與犧牲奉獻的表現很差，自私與自我中心主義為人詬病。

在犯罪學研究裡，父母親的教養與犯罪關係的連結一直是高度相關，我們發現白領犯罪與情殺事件當中的犯罪者，他們擁有高教育知識水準，但因為自我為中心的思考害了他們！他們自認沒有錯，錯的是別人，因此對他／她（被害人）懲罰是應該的！

吾人想起日本高齡化與少子化下的社會矛盾問題，日本的年輕人越來越不尊重老人，不僅大眾運輸上，年輕人不願意讓座，在路上看到老人跌倒，不會主動上前攙扶，甚至不會幫忙打電話叫救護車，日本比台灣更早經歷少子化，每個家中把小孩當成寶，父母只擔心小孩未來的前途，教養過程中只重工具性學習，缺乏道德學習。

為此，對未來下一代憂心忡忡，他們除了外表光鮮亮麗外，骨子裡卻是「利己」而非「利他」時，面對殘酷的社會競爭時代，能不啃父母到終老，已是萬幸！其實，親子關係是連動的，種下甚麼因，未來即得甚麼果。「超載的教養」看似只是每一個家庭的個案，其實早已演變成扭曲的親職觀念，唯有提早對小孩放手，讓其學習挫折與自主，這樣或許可以為小孩培養出正確與健全的人格。

（作者為大學教師）