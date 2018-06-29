社論》期待本土民主國民黨的新生

無主席、消失的國民黨，這樣的社會觀感甚至黨內觀感，點出的其實是「政治能見度」的問題。當前的國民黨、當前的吳主席，無法回應主流民意之所欲，讓大家具體感受到這個黨及其領導人的存在。例如，年金改革獲得多數民眾支持，改革過程中小英政府招致民怨，癥結在於改革的打擊面太大、戰線太長，導致少數反改革帶頭者獲得舞台，刺激既得利益受損者的情緒。在此期間，國民黨卻站在反改革的那一邊，呼應反改革帶頭者為反對而反對，杯葛年金改革進程。事實上，年金改革是大勢所趨，如果小英政府的方案有欠周延，國民黨能夠提出正面的對案，讓期盼改革的民眾給予肯定，那麼，國民黨、吳主席的存在，絕對可以讓民眾有感。

再如，小英政府的維持現狀，拒絕屈服於北京的一中原則，兩岸關係遂陷入僵局、冷對抗。這一點，時時被藍營拿來大作文章。然而，國民黨、吳主席對小英政府的批評，也總是僅止於附和北京的論調，指責小英政府否認九二共識、同屬一中，而不是小英政府背離主流民意。偏偏，台灣的主流民意皆願維持獨立現狀，不願成為中國的一部分，更厭惡中國全方位打壓台灣。於是，國民黨、吳主席之反對小英政府，不啻是反對台灣主流民意。如此這般，即使一天二十四小時、一年三六五天、三一九個鄉鎮走透透，絕大多數人依舊無感。因為，國民黨、吳主席「人在台灣、心在中國」，其所作所為宛如在與絕大多數台灣人民沒有交集的平行時空。

更危險的是，國民黨人一向以國際觀自傲，批評民進黨人的鎖國心態。而今，台灣所處的國際環境已經不一樣了。今天，中國的霸權崛起，一方面壓縮了九二共識的定義，所謂的一中各表、中華民國更加被北京證明是一廂情願，台灣人民已經看透了這場騙局；而中國到處展現銳實力，則招致印太戰略之圍堵中國，台灣的國家生存發展之道，更顯得應該是連結民主國家，與專制中國保持安全距離。在這種情況下，國民黨、吳主席還在九二共識刻舟求劍，可以說在台灣內部、兩岸關係與國際政治三邊落空。缺乏現實基礎的路線、論述、政策，很難產生政治能量吸引選民支持，從而獲得執政機會實現主張。於是，民進黨、蔡總統儘管滿意度不高，國民黨、吳主席更是每況愈下。

回顧國民黨致力民主改革之際，李登輝從本土化路線走到特殊兩國論。而連戰，馬英九，朱立倫：九二共識，一中各表，本土化反轉為去台灣化，釀成從二○一四到二○一六、從地方到中央的總崩潰。九二共識、一中各表，吳主席與其說是延續了連馬的論述典範，不如說是繼承了北京認可而且最後話語權也在北京的「指令」。這個論述的核心，就是北京所定義的一個中國原則，沒有中華民國的地位，台灣淪為中國的一部分。於是，吳主席領導的國民黨，缺乏台灣主體性。至於台灣的主流民意，越來越支持維持獨立現狀，期待統一或自認是中國人的越來越少。黨國體制殘餘的競爭優勢，正被轉型正義撥亂反正，脫離台灣主流民意的國民黨、吳主席遂更難有能見度。

這樣的國民黨，在民主競爭下，唯一的機會只能寄託於對手的一敗塗地。例如，當前的民進黨完全執政，萬一以執政失敗收場，那將同時是國民黨的機會與台灣的災難。因為，以北京為靠山的國民黨，將以比馬英九執政時更為明確的一中框架，徹底改變台灣的獨立現狀且無法走回頭路。面對這樣的國民黨，民進黨千萬不可竊喜得以輕易擄獲主流民意，而需戰戰兢兢追求進步成長與正常國家，讓台灣主流民意有可以信賴的代言人，也讓台灣的民主成為激化內在活力的正向競爭。同時，台灣人民也要以公民力量，引領國民黨接受轉型正義的洗禮，改變由上而下的威權政黨體質，以貼近台灣社會、力行黨內民主，來脫胎換骨成為一個正港的本土民主政黨，從而確保台灣不再因政黨輪替而產生國家認同危機。