社論》萬點行情如何由無感變有感？

台股萬點行情持續一年多，且經濟基本面的改善，包括ＧＤＰ成長、出口暢旺與失業率降低等表現亮眼，可惜，民間消費力道依然疲弱，市況也未見熱絡，此波萬點行情似乎與多數民眾的切身生活並未有緊密連結，小英施政滿意度長期低迷不振，可謂其來有自。或謂小英執政績效相較馬英九執政末期優異，只要執政者能夠清楚說出經濟復甦的真相，讓人民切實感受景氣回溫的暖意，支持度低落之窘境立可化解。

其實，執政者的滿意度偏低，乃是近年全球之共通現象，此因全球化連結日益深化，國際產業分工體系完善，各國勞工立足點漸趨平等，導致勞工所得成長不易，而資本卻因自由化之故便於流向高報酬之市場，乃導致貧富差距擴大，多數人所得停滯。在此情境之下，無論左派或右派，擁抱自由市場或保護主義，執政者往往面對強大責難，無法得到公允的評價。小英之執政，亦受到此種大環境的制約，加上近年台灣瀰漫唱衰之風，酸民文化盛行，各種談話性節目評論尖酸刻薄，譁眾取寵，以嘲諷戲謔為能事，缺乏理性專業之分析，因而，縱使小英標榜推動各項改革，扶植新創產業，充滿雄心壯志，且年金改革等更繳出可觀成績單，卻仍深陷酸民口水之中難以自拔。

然而，吾人亦不能將小英之負評完全歸咎於大環境的囿限，而是應該檢討執政究竟發生了什麼問題，方可全盤理解癥結所在，撥開執政的迷障。以這個角度深入解讀，將會了解小英政府滿意度低，並非單純欠缺溝通與說明，造成民眾誤解而已，顯然是政策研擬與執行上發生扭曲錯謬，方始遮掩執政者的改革努力。例如台股萬點行情何以未能嘉惠多數人？台灣的資本市場、產業政策、交易制度與稅制有何缺失，造成多數人即便景氣好轉依舊不願進場，以致讓外資主導了台股浮沉？尤有甚者，台灣經濟支柱的績優股盡皆落入外國投資人手中，外資在各行業的龍頭企業中幾乎都持股過半。最著名的案例便是台積電外資持股近八成。由此，台灣獲利能力最強的優質企業與專業經理人無異於外資的打工仔，替外國投資人賺錢。今年台積電將發出二千多億元現金股利，然而只有四百億元為國內投資人所有，其餘一千六百億元乃落入外資口袋，台灣多數投資人不但賺不到股票的差價，也不是績優企業拚經濟的受益人，則景氣如何？台股在萬點之上不墜？皆與國內多數民眾關連甚微，這才是問題癥結之所在。

資本市場擁有募資作用，可提供充分資金挹注產業的發展，對於具有高風險，且缺乏正常融資管道的新創產業尤其重要。有了健全、發達的資本市場，產業的研發與擴大投資，或者熬過缺乏盈餘、營收及龐大資金需求的初創時期，乃有了重要依恃。因此，各國政府莫不以租稅優惠、交易制度的友善，吸引國內外投資人。反觀台灣，政府並不重視資本市場促進投資人利益與產業發展的重要功能，而是將其當成挹注稅收的金雞母，如健保費不足，就拿投資人的股利開刀；另外，當沖交易稅減半，更是建立在「嚴以待投資人，寬以對投機者」的錯誤邏輯之上，本質上就是鼓勵投資人進行短線交易，增加官方的「抽成」收入。換言之，現行資本市場的交易制度，明顯厚待外資與短線投機客，卻對內資與長期投資者不友善，本國資金自然逃之夭夭，避之唯恐不及。如此環境形塑出來的萬點行情當然少有本國投資人參與，更不會反映在所得與消費能力提升上，一般民眾因此無感。

二十幾年前，經濟快速成長支撐起來的萬點行情，帶來淹腳目的錢潮及強大的消費力與繁榮的市況；如今，淹腳目的外資充塞台股，內資卻竄逃國外，寧可到海外進行高風險投資，亦不願留在國內當二等公民。台股的外熱內冷現象，是台灣經濟困境的典型徵兆之一；只有改變傳統官僚思維，進行資本市場的結構性改革，方可吸引內資投入，並且促進產業發展，如此民眾必定有感，也就不勞執政者多費唇舌，施政滿意度自然大幅提升。