自由廣場》益陽艦下面藏著攻擊潛艦？

◎ 呂禮詩

「漢光演習」首日,解放軍運九綜合電子戰機(Y-9JB)穿越宮古海峽南下飛至巴士海峽,再沿原路線返回後,台灣周邊海空域平靜了十餘日。好景不常,日前解放軍派遣052C導彈驅逐艦「濟南號」(舷號152)、054A導彈護衛艦「黃岡號」(舷號577),由彭佳嶼附近航向台灣東北角南下,繞經巴士海峽向西,在台灣西南外海逗留將近一星期後,於21日穿越海峽中線西行返航。

國軍一如往例,稱「均依標準作業程序派遣機、艦監偵掌握與應處」,籲請國人安心;看似盡在掌握,但沒說清楚的是:該編隊與17日航經宮古海峽的054A導彈護衛艦「益陽號」(舷號548)是否曾進行操演?期間艦載直升機起降從事的是什麼任務?另美方為何以P-8A海神式(Poseidon)海上巡邏機進行監視?

近三年來,解放軍海軍穿越第一島鏈囿於航行安全及整補需要等考量,皆採雙艦、甚至多艦編隊,益陽艦卻是少有的例外;其於去年12月7日、今年的1月12日、6月3日、4日及17日,單艦穿越了5次;且1月12日在釣魚台列嶼的黃尾嶼東北方鄰接區與上浮懸掛中國國旗的093B型「商級」核動力攻擊潛艦會合後,進入東海。

潛艦為了隱蔽行蹤,經常於水面艦船下方潛航,如聲納手不察,非常容易矇混為單一目標音響來源。雖然沒有確切的證據可以確認益陽艦單艦穿越第一島鏈,目的在於掩護潛艦通過,然從反潛戰術及其適時的出現伴護「商級」核動力攻擊潛艦而言,行蹤非常可疑。

曾任職於澳洲國立大學(Australian National University)戰略與國防研究中心(Strategic and Defence Studies Centre)的已故電子情報專家薄爾(Desmond Ball),其與美國智庫「鸚鵡螺安全與永續發展研究所」(Nautilus Institute for Security & Sustainability)資深研究員譚特(Richard Tanter)於2015年合著《海神的工具》(The Tools of Owatatsumi),書中指出:美國在2005年從日本南方的鹿兒島,經過大隅群島、宮古島、與那國島,在台灣東部南轉巴士海峽,建立了「水下音響監聽系統」(Sound Surveillance System, SOSUS),而成為「魚鉤水下防線」(Fish Hook Undersea Defense Line)。

是否益陽艦掩蔽的潛艦在穿越宮古海峽時已被水下音響監聽系統察覺,而在台灣東部與濟南艦、黃岡艦與艦載直升機進行反潛操演時,更證明了水下兵力的存在;惟其空域在我「防空識別區」(ADIZ)內,不適合由日本海上自衛隊調派海上巡邏機查證,才由美方以P-8A海上巡邏機前來偵潛。

美印日三國年度例行的海上聯合演習「馬拉巴爾」(Exercise Malabar),去年演習的主題是「潛艇搜尋」,今年則是「反潛作戰」,顯見成形中的「印太戰略」(Indo-Pacific Strategy)最大的威脅來自於潛艦(https://www.voacantonese.com/a/japan-us-and-india-begin-malabar-naval-exercise-20180607/4428451.html)。當中國以「常態化、體系化、實戰化」步步進逼,借鏡美印日演習的敵情研判與解放軍在周邊演訓的動態,絕不可忽視解放軍的潛艦威脅。

(作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長)