自由廣場》報告總統，有關漢光演習的不同意見

◎ 呂禮詩

本月上旬國軍進行年度最重要的漢光演習，部分演練的內容至今尚陷於「為戰而訓」與「為演而訓」的爭議之中；不但有「放著步槍不用，堅持格鬥」之說，也被曾任職美軍士官評為「缺乏戰術驗證價值」。不僅如此，曾任南京軍區副司令的解放軍中將還「摜籃假燒金」地批評「越演離實戰越遠，真為他們著急」，甚至被中國媒體指稱為「墮落成一種政治儀式」；面對如此難堪，國防部只能以「秀場式的演練」自我解嘲。種種警示漢光演習已失去了練兵、威懾的原意，實有檢討的必要。

對漢光的質疑，凸顯的是：全軍投入，為什麼演出這樣的成果？其實癥結在於，未能針對敵情練兵。

就以陸軍徵用民間無人機納入作戰編組，進行戰場偵蒐、目標標定、效果監視等戰術行動而言，看來陸軍的立體作戰思維及動員徵集軍需等理念似乎已能跟上先進國家；但如果陸軍有立體作戰甚或災害防救的需求，為何去年將「銳鳶」無人機移撥海軍？且若演訓需要，民間業者進出機敏處所、接觸機密資料在所難免，事前如何進行安全查核、事後進入中國又該怎樣管制，目前皆未立法規範下，軍方卻已萌生簽訂「開口契約」的構想，未免過於草率。

日前解放軍在南海以三架無人機從不同高度、不同方向演練穿越編隊；事實上，這就是「飽和攻擊」的模擬實戰演練。多方向、次音速與超音速攻船飛彈的協同攻擊，水面艦艇受制於射控系統有限的「瞄準線」（line of sight, LOS）與戰鬥系統在速度及彈道變化中，攔截優先次序的複雜運算，難免掛一漏萬；戰術行動官及武器管制官的應變就非常重要，這就是無人機仿真、實戰訓練的價值所在。

反觀今年號稱採仿真、實彈、實戰模式的漢光演習，海軍艦艇以複列縱隊於九鵬外海操演，此一編隊形式與各艦間保持的距離，皆不利於飛彈的攔截與近距離火砲的射擊，根本不適合進行防空或反飛彈作戰；且在威脅來自海上、靜風狀況下傍岸航行，若遭攻船飛彈攻擊，干擾彈施放的位向也應該是開放海域的威脅來向，為何最後打的卻是岸際方向？凡此種種，確認了漢光「演」給三軍統帥看的成分，遠高於應該「為戰而訓」的目的。

蔡英文總統就任以來，對於國軍愛護有加；視導時多次切中時弊地提醒國軍：油漆、割草、發小卡，不會讓國軍更好。但從總統任期過半、國軍年度最重要的軍演卻如此脫離現實、以演代訓，實在辜負了總統殷切的期望。面對中國軍事威脅與日俱增，如果不能徹底改革國軍習氣，即使耗用再多的人員維持費，也找不到適任的指揮人才，有效的槓桿用人與預算幾無極限的解放軍！

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）