社論》美國的一中一台政策

美國眾議員羅拉巴克日前提出一項決議案，呼籲美國政府與台灣恢復外交關係並揚棄一中政策。（彭博檔案照）

美國眾議員羅拉巴克日前提出一項決議案，呼籲美國政府與台灣恢復外交關係並揚棄一中政策；此外，總統、美國駐聯合國代表以及各層級官員應積極支持台灣完全參與聯合國及要求以國家身分入會的任何國際組織。類似的提案，過去也曾出現，但提出的時機與現在大不相同。川普對中國新作為：戰略競爭對手、貿易戰、退出聯合國人權理事會等；國務院多次表達副助卿黃之瀚所言：北京正在改變台海現狀，美國政府非常關切對這個現狀的干擾。凡此，顯示美中、美台關係逐漸有從量變到質變的苗頭。

習慣行政優位的國家，可能比較無法想像，國會議員的提案對美國決策的意義。美國三權分立，總統與國會兩者的權力基礎都來自民意。因此，國會議員的類似提案，雖然立法通過的時機未到，仍不可忽視其運動中的政治能量。一九七九，卡特宣布與中華民國斷交，改與中華人民共和國建交。國會則主動提案、立法通過「台灣關係法」，建立了四十年來台美關係的框架，讓台灣在維持獨立的條件下走向民主。在政策實踐中，「台灣關係法」此一國內法，有效平衡了中美三個公報，確保「美國的一中政策」不致過度向「北京的一中原則」傾斜。此一國會立法、總統執行的案例，說明美國政府整體對於外交政策的深思熟慮，故而能夠在戰略模糊的配套下行穩致遠。

就「台灣關係法」而言，它一開始就讓美國的「一中」政策，實質上被執行成「一中一台」政策。但是，「美國的一中一台政策」，也沒有跟反對台灣獨立、兩個中國、一中一台的北京直球對決。歷任總統執行的「一中一台」，底線在於承認中國只有一個、台灣不屬於中華人民共和國、不承認台灣是主權國家。台灣不屬於中國，但非主權國家，成為「美國的一中政策」與「北京的一中原則」的緩衝。北京已在「中國代表權」贏了，剩下的它也很難再從美國擰出來了，雖然針對台灣的話語與行動從未間斷。尤其是，從美國派遣航空母艦維護台灣總統大選順利進行，到公開肯定台灣是印太戰略的民主典範，北京至此應該更清楚，美國「一中政策」的操作型定義就是「一中一台政策」。若北京片面改變台海現狀，美國極可能將模糊的「一台」清晰化為主權國家。

亂中有序，有條不紊，堪稱川普政府的操作藝術。從稱呼小英為「台灣總統」，定位中國為戰略競爭對手，到美中貿易戰方興未艾；輔以國會通過的國防授權法、台灣旅行法；再加上親台人士擔任要職，使得台美關係快速升級。此一發展，儼然與中國對台灣加緊和統、武統攻勢針鋒相對。而台灣的重要性，不論是在第一島鏈的要害位置，還是在民主退潮的亞洲地區，都是美國不容傾倒的骨牌。尤其是，台灣，由於歷史文化因素，以及民主化之前由來自中國內戰失敗的政權統治，兩岸開放交流以來中國政經統戰長驅直入，從而被想定為衝破第一島鏈的突破點。回顧馬政府疏美親中的覆轍，為免兩岸統派利用台灣民主改變台灣獨立現狀，確保台灣作為印太戰略的民主支柱，釜底抽薪承認台灣為主權國家，就更有其嚴肅性了。

有關美台建交，如果僅從中美台三角來看，似乎有點突兀。但放在川金會後的國際政治來看，就會發現這也可以是美國靈活的一手。目前，朝鮮與台灣，都在美國不承認的五個國家名單之中。假使朝鮮半島的情勢，真的往川普的路徑圖走下去，美朝關係正常化不無可能。萬一那一天來臨了，民主美國與專制朝鮮建交，卻對近在咫尺的民主台灣視若無睹，這對印太戰略的號召將是莫大諷刺。而從朝鮮半島、日本到台海、南海、印度洋，引領國際承認台灣將使印太戰略形成一條從北而南的堅韌板塊，遏阻中國將台海納為內海從而掐住西太平洋生命線的強國夢。世事多變化，形勢也在起變化，浪頭上的台灣必須用智掌舵、善用機會，趁這場國際大聯盟走向正常國家的目標。