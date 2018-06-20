社論》「中國台灣」不僅是台灣與中國之爭

美國參議院日前通過二○一九國防授權法案，要求政府派軍參加台灣漢光演習，並派醫療船訪台。對於中國，法案要求國防部長拒讓中國參加環太軍演，除非能證實中國已停止在南海所有造島活動，移除所有人造島礁上的武器，並且連續四年採取有助區域穩定的行動。事實上，美國今年環太軍演，便沒有邀請解放軍參加。此一法案，比眾議院通過的二○一九國防授權法案更友好台灣、防堵中國。本月中旬，ＡＩＴ內湖新館落成，象徵台美實質關係的升級；如今仍待川普簽署的國防授權法案，又比去年的國防授權法更進一步，這對台灣是十分正面的發展。

對於台美關係升級，而且正值美中貿易戰火熱期間，北京的報復對象不是川普，而是小英政府。北京的思維似乎是這樣的，美國從總統到國會提升美台關係的做法，習近平也拿他們沒辦法，這是美國的內政。然而，習近平卻有另一種曲線回應，那就是，讓美國提升美台關係的做法，成為小英政府不可承受之重。於是，機艦繞台擾台，加大對台灣人民心理戰的臨場感；繼而，提出所謂惠台三十一項政策，針對台灣的經濟弱點，積極培植經濟統派；此外，施壓國際航空公司，在行政作業上改變台灣的國籍欄，把台灣矮化為「中國台灣」。對於後者，利用政治影響企業運作，包括美國與日本政府都不以為然，但是仍有一些國際航空公司，基於商業利益不得不低頭。如此矮化台灣的做法，絲毫無損於台灣的獨立現狀，但小英政府迄今似乎也未見反制。小英政府努力維持現狀，習近平卻不斷著手改變現狀，這是台灣面臨的挑戰，也是印太民主國家的共同問題。

最令人憂心的是，正當中國對台立體作戰之際，完全執政的小英政府卻處於多事之秋，內憂外患腹背受敵。經濟上，統計顯示有所好轉，但是多數人民依舊無感，尤其年輕族群的處境，似乎沒有比二○一六更好；於是，有些人對小英政府不滿，有些人迷惑於所謂惠台三十一項政策。改革上，被改革者的反彈立即表現為陳抗，而改革成效一時無法讓多數人有感；於是，本來是可以加分的改革，現階段彷彿有失分之虞。選舉上，由於整體執政績效欠佳，小英政府的選舉策略只好因地制宜，但也因此缺乏一個總號召，以激發類似二○一四、二○一六的公民力量；結果，先前創造民進黨連戰連勝的政治氣氛為之一變，選民心態、社會基礎也與當年不可同日而語。戰略上，印太戰略凸顯台灣的重要性，但美中貿易戰之「在商言商」必須因勢利導、逢凶化吉。姑且不論年底選舉結果如何，小英政府當前的內部處境，相當不利於因應來自習近平的猛攻。而這方面，不論川普或美國國會如何拉抬美台關係，小英政府仍得單獨作戰。小英政府，民意滿意度拉得很辛苦，盡在不言中。

還好，朝鮮半島情勢緩和，有利於美國將焦點拉回台海與南海。金正恩三度訪問中國顯示，習近平在文金會、川金會並非幕前要角，對朝鮮半島的影響力不同於六方或四方會談。老實說，外交，兩岸，小英政府主動出擊的空間有限，大國政治擠壓了台灣的民主活力，令人遺憾。拒搭屈服於中國的航空，對部分航空公司採取法律行動，這些反制構想無法打到始作俑者的痛處，必須審慎為之。如何利用北京的蠻橫，團結益形分裂的台灣，基於治國與選舉，都是小英政府的當務之急。從而，兩年多來，台灣逐漸鬆脫「北京的一中原則」之後，現在也該借力使力、為所當為，至少讓盟友拒絕北京來定義本國的「一中政策」，以及聯合國大會第二七五八號決議，甚至國際性的論文發表。中國以航權威脅各國航空公司，必須臣服於「北京的一中原則」，本質上就是奪取國際政治場域的「一中話語權」，以鋪陳未來強國夢的「中國國際標準」。這場「台灣」與「中國台灣」之爭，小英政府的主力也應該放在這場世界盃，方能得道多助。