自由廣場》莫健主席走訪臺北228紀念館

◎ 鄭麗真

六月十二日全球矚目的國際焦點是世界兩位相差四十歲的國家元首—美國川普和北韓金正恩在新加坡的會談，同一天在台灣上演的大事為美國在台協會（ＡＩＴ）在台北內湖正式啟用，位於昔日台北市立汽車教練場六．五公頃的台灣土地上豎起美國國旗與國徽。

六月十三日ＡＩＴ理事主席莫健（James Moriarty）走訪臺北二二八紀念館。

他們一行四位，駐足卅五分鐘聆聽導覽志工解說二二八事件緣由、過程、影響與轉型正義。莫健主席​親自​告訴導覽志工說他訪台多次，​這​是​第一​次​走​訪此館。很高興館方能提供導覽，唯停留時間有限，須於十三時十五分趕赴下一個行程，​年輕人​告訴志工，三位美籍人士都懂中文，​可​用中文解​說​。值班志工回覆年輕華人，能在十五分鐘​內​就二二八事件作簡略說明。

聽​完​短暫解說，莫健主席提問​︰會不會有很多本地學生來參觀紀念館。​該​志工​以其​值班經驗回答︰不多；​再​補充說明，很多日本​旅客到此參觀​，​也有​部分日本學生表​示​，畢業旅行排入​此處​行程，是因教​師要求​（近年日本高中與大學教師積極推動四天三夜遊的台日歷史​相關景點，例如：士林芝山岩、南投仁愛鄉霧社）。

​隨後該一行​四人​步入一樓展場，時間壓力下，志工沿途​快​速解說，聚焦重點在蔣渭水及林獻堂組​立​台灣民眾黨、臺民被迫皇民化、陳儀統治下政治及經濟與社會問題叢生、黃榮燦木刻畫「恐怖的檢查」​的​意義。

​​接著其中一位貴賓指著手錶，​明示需​趕赴下個行程。志工隨即陪同貴賓往出口方向移動。志工說「川金高峰」會後，要建議小英總統使壞，川普總統就會注意到台灣。此時的貴賓們默然間，嘴角微揚，眉毛上張。很快地，到了門廊口，相互握手告​辭​，歡迎貴賓們下次再訪。

當天賣票志工是八十歲的大姊李秀貞，盡責地請入館來賓購票，解說志工許明雄親切熱誠招呼進館的訪客。讓ＡＩＴ官員僅駐足​四十分鐘​就掌握​導覽​精華濃縮版二二八事件緣由、過程、影響與轉型正義。​身為該館志工，我們同感與有榮焉。

（作者為​台北二二八館解說員）