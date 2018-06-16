自由廣場》莫健主席走訪臺北228紀念館

◎ 鄭麗真
六月十二日全球矚目的國際焦點是世界兩位相差四十歲的國家元首—美國川普和北韓金正恩在新加坡的會談，同一天在台灣上演的大事為美國在台協會（ＡＩＴ）在台北內湖正式啟用，位於昔日台北市立汽車教練場六．五公頃的台灣土地上豎起美國國旗與國徽。
六月十三日ＡＩＴ理事主席莫健（James Moriarty）走訪臺北二二八紀念館。
他們一行四位，駐足卅五分鐘聆聽導覽志工解說二二八事件緣由、過程、影響與轉型正義。莫健主席親自告訴導覽志工說他訪台多次，這是第一次走訪此館。很高興館方能提供導覽，唯停留時間有限，須於十三時十五分趕赴下一個行程，年輕人告訴志工，三位美籍人士都懂中文，可用中文解說。值班志工回覆年輕華人，能在十五分鐘內就二二八事件作簡略說明。
聽完短暫解說，莫健主席提問︰會不會有很多本地學生來參觀紀念館。該志工以其值班經驗回答︰不多；再補充說明，很多日本旅客到此參觀，也有部分日本學生表示，畢業旅行排入此處行程，是因教師要求（近年日本高中與大學教師積極推動四天三夜遊的台日歷史相關景點，例如：士林芝山岩、南投仁愛鄉霧社）。
隨後該一行四人步入一樓展場，時間壓力下，志工沿途快速解說，聚焦重點在蔣渭水及林獻堂組立台灣民眾黨、臺民被迫皇民化、陳儀統治下政治及經濟與社會問題叢生、黃榮燦木刻畫「恐怖的檢查」的意義。
接著其中一位貴賓指著手錶，明示需趕赴下個行程。志工隨即陪同貴賓往出口方向移動。志工說「川金高峰」會後，要建議小英總統使壞，川普總統就會注意到台灣。此時的貴賓們默然間，嘴角微揚，眉毛上張。很快地，到了門廊口，相互握手告辭，歡迎貴賓們下次再訪。
當天賣票志工是八十歲的大姊李秀貞，盡責地請入館來賓購票，解說志工許明雄親切熱誠招呼進館的訪客。讓ＡＩＴ官員僅駐足四十分鐘就掌握導覽精華濃縮版二二八事件緣由、過程、影響與轉型正義。身為該館志工，我們同感與有榮焉。
（作者為台北二二八館解說員）