自由廣場》兩岸交流要緊抓「對等互惠」

◎ 周倪安

中國拉攏台灣青年，近來積極向下扎根，進行有系統地統戰滲透。暑假期間，打著兩岸學校交流，在台招攬各種暑期營隊，不僅涵蓋大學生，已延伸到高中生，甚至是小學生。對於輿論質疑「假交流，真洗腦」，許多學校及校長覺得無辜，試圖辯白，其實是欲蓋 彌彰。

接受補助、招待不說，光從到中國交流活動的主題或內容，不外為「兩岸一家親、共圓中國夢」、「心連心手拉手、兩岸同胞情」、「海峽兩岸一脈相承，青年同胞血濃於水，增強民族認同」、「兩岸學生正確的民族觀和歷史觀」等主題，有些學校甚至簽下「台灣是中國一部分」的切結書來看，要說沒有中國統戰滲透台灣學生及校園的疑慮，未免低估台灣國人的智慧。

按規定，兩岸學校進行交流，應以「對等互惠」為原則，有往有來，互相尊重。所以中國學生，當然也應該組團到台灣參訪研習。建議我國各級學校，邀訪中國學生來台交流的主題，考慮訂為「兩岸一家親與中國飛彈對準台灣」、「兩岸血濃於水與中國軍機航母遶台」、「兩岸民族認同與民主自決」、「兩岸和平共榮與地動山搖」、「宗教自由與法輪功」等，或舉行「醫療人權與台灣參加世衛組織」、「轉型正義與平反六四」研討會。如果能夠要求中國學校簽署「台灣是主權獨立的國家」切結書，當然更好！

上述的交流活動，如果中國學生就不來了，即違反「對等互惠」的交流原則，政府相關單位當然應該重新思考，並調整兩岸學校交流的政策與內涵。如果中國學校或學生接受了，各級學校及校長，不但不會遭到協助中國統戰滲透台灣學生及校園的撻伐，台灣民眾一定會感謝各位，對中國「逆統戰、逆滲透」所做的努力，及促進兩岸和平發展的貢獻。

（作者為台聯組織部主任、第八屆立法委員）