自由廣場》為台灣外籍看護雇主說句公道話

◎ 官文傑

最近有挺外勞收容團體到勞動部陳情抗議，就連英文版的Taipei Times（台北時報）也有讀者投書，目的都是希望台灣的外籍看護雇主每七天給外勞休假一天，並且給予完整的休假時數。

這些訴求，表面上看似合理，但並未將完整的事實與真相告知民眾，只以似是而非的指控，讓外界誤以為台灣外勞雇主苛待外勞，不給外勞休假不付加班費，讓台灣蒙上凌虐外勞的污名！為免讓台灣外勞雇主繼續背負這種莫須有的罪名，也讓勞動部擺脫挺外勞團體持續的抗爭騷擾，我們必須將實情公諸於世，還給台灣雇主一個公道，也才能讓世人知道：事實上台灣雇主善待外勞，可說是舉世無人能出其右！

台灣現在給付外籍家庭看護的月薪是一萬七千元，高於香港的一萬五千元左右，也高於中東國家的一萬二千元及新加坡的一萬零五百元。

另外，通常台灣的勞雇雙方的勞動契約皆明訂，外勞每月可有四天休假，也就是每七天可休息一天，如果沒休，雇主須給付四天的加班費二千二百多元，超過絕大多數外勞在家鄉一個月所得。也因此很多外勞寧願不休假也要賺加班費。

另外，台灣的外籍看護雇主在輸出國招募外勞時，除了需補貼外勞來台一、兩萬元的訓練費外，還得註明需給付四天的加班費，也就是說雇主需付總額一萬九千多元的月薪，再加上健保費用，否則將招募不到外勞。

而且，當外勞抵台開始工作後，多數的雇主會至少每月給予一天休假，但四天的加班費照付，這就是整個事情的來龍去脈。如果說這樣算苛待外勞的話，那我們真的不知道，其他使用外勞的國家如何善待外勞？

其實，大多數聘僱外籍看護的家庭都是家有老殘的弱勢家庭，他們幾乎每天為生活拚搏，對外界或挺外勞團體的指控，他們幾乎毫無回應的能力。若官方因為莫須有的指控而改變政策，增加了這些弱勢雇主的財務與尋找支援人力的負擔，合理嗎？

希望如此的詳細說明，能還給他們一個公道，也希望勞動部在修法時別忘了給這些家庭多點關照，讓台灣能真正成為人權國家的典範！

（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）