社論》台美關係迎向新局面

美國在台協會（AIT）台北辦事處新館今天落成，除了蔡英文總統親自出席典禮外，各界也睜大眼睛，注意華府方面由誰代表參加、層級有多高，美軍陸戰隊以何種方式保衛這一「沒有官方名義的美國大使館」，甚或是否派軍艦通過台灣海峽，以表達對台灣的支持。一如美國聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）所強調，「AIT新辦事處不僅是一座建築，還是一個切實可見的象徵，表明兩國之間持久的友誼。」就此而言，新館落成實為台美關係更上一層樓的具體展現。

今天在新加坡舉行的美國總統川普與北韓領導人金正恩高峰會，也許更受世人關注。然而，對我國來說，台美關係才是真正影響生存發展的重大關鍵要素。AIT新辦事處落成之所以備受矚目，不僅美國斥資二．五五億美元經費興建館舍，新址租期長達九十九年，且其落成正逢美國以各種行動實質支持台灣的時機。前來參加典禮的國會台灣連線共同主席哈博（Gregg Harper）就此說得最貼切︰顯示美國對台灣承諾堅強有力，且將持續下去。

美國對台灣的支持有多重要？不妨以事實來說明。中國在國際社會打壓我國無所不用其極，最近它加緊把台灣去國家化的圖謀，施加壓力於跨國企業，強要與中國生意往來的外國公司，刪除暗示台灣獨立於中國之外的公開資訊；國際航空公司的網站及廣告資訊，須把台灣改為「中國台灣」。美國堅定站在台灣這一邊，白宮公開發表聲明，以「歐威爾式的胡說八道」斥責中國。相較於其他國家，美國是最挺我們的。

這只是最新的事例。事實上，在台灣從二戰之後邁向富足、自由、民主之路，美國長期扮演重要而正面的角色。從韓戰之後的美援、軍事協防到後來的出口導向經濟發展、外島砲戰及人權民主轉型，美國一直是台灣維繫繁榮、安全、追求向上提升發展的助力。

美國這一正面而積極的角色，雖因尼克森政府之後亟與中國發展關係而有頓挫，但在國會及雷根總統等義氣相挺之下，沒有正式邦交的台美關係仍維持密切往來，兩國共同價值且不斷展現於對民主自由的堅持。正如美國副助理國務卿黃之瀚（Alex Wong）三月間在台北所說：「美國政策的目標是確保台灣人民可以在自己選擇的道路上前進，不受脅迫。」

中國的野心崛起，不但與美國走向戰略衝突，尼克森和季辛吉打造的以接觸改變中國的如意算盤宣告失敗，也讓台灣與美國關係產生連動。習近平主政之下，中國威權政治惡化，新皇帝遂行極權統治；國家資本主義推動二○二五產業政策，不擇手段讓美歐國家感受國安威脅；在南海積極軍事建構，納為內海的居心令各國不安；推動一帶一路並在非洲、中南美洲挖牆腳，美國視為挑戰。美國數月前在國安戰略、國防戰略兩份報告把中國列為競爭對手或威脅；進行中的兩國經貿談判，只是雙方戰略衝突的一環。

基本情勢如此，川普政府的閣員談判時容或有鷹派、鴿派之分，但只是對中國所開讓步條件的回應有別，不容中國繼續打馬虎眼的基本立場是一致的。可以說，對中國強硬以對，並非只是川普政府或共和黨的立場，國會、民主黨亦有志一同；此所以最近美中經貿談判傳出川普政府有意放軟對中興通訊制裁，即招致國會採取反制行動。

對中國反感的同時，向面臨中國極力打壓的台灣伸出安全、尊嚴及國際空間的聲援和協助，也成美國朝野的共識。從川普簽署「台灣旅行法」、批准向我國出售潛艦技術，到參議院表明美軍應參加台灣軍演、禁止解放軍參與美國環太軍演，都是具體的例子。

台灣人民對美國的態度很清楚。兩岸政策協會前天公布的民調顯示，若要有效維護台灣主權，受訪者以超過二比一（五十四．二％比二十四．六％）的絕對多數，認為我國應偏向美國，而非偏向中國。針對如此沛然的台灣人民心聲，完全執政的民進黨政府應把握時機，讓台美關係更上一層樓，至少先求落實美國行政部門及國會已通過的上述法案及決議；AIT新辦事處落成之日，從而即是台美關係迎向新局面的開始。